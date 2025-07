Dove vedere in tv Italia-Olanda, Nations League volley femminile 2025: orario, programma, streaming

L’Italia affronterà l’Olanda nella giornata di domenica 13 luglio (ore 19.00): dopo aver affrontato Belgio, Serbia e Turchia, le azzurre chiuderanno la propria trasferta ad Apeldoorn (Paesi Bassi) fronteggiando proprio le padrone di casa. Le Campionessa Olimpiche hanno già messo in tasca la qualificazione alla Final Eight e ora si giocherà per chiudere nel miglior modo possibile la fase preliminare, proiettandosi così verso i match che assegneranno il trofeo.

Riflettori puntati sui punti fermi del sestetto guidato dal CT Julio Velasco: l’opposto Paola Egonu, la palleggiatrice Alessia Orro, le centrali Anna Danesi e Sarah Fahr, la schiacciatrice Myriam Sylla, il libero Monica De Gennaro. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Olanda, incontro valido per la Nations League 2025 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su VBTV e DAZN, mentre non è prevista la diretta tv. Garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO ITALIA-OLANDA NATIONS LEAGUE VOLLEY

Domenica 13 luglio

Ore 16.00 Italia vs Paesi Bassi – Diretta streaming su DAZN e VBTV

PROGRAMMA ITALIA-OLANDA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: VBTV e DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.