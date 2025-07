Dove vedere in tv Italia-Norvegia, Europei calcio femminile 2025: orario, programma, streaming

Il conto alla rovescia procede velocemente. Mercoledì 16 luglio, allo Stade de Genève a Ginevra (Svizzera), la Nazionale italiana di calcio femminile affronterà la Norvegia nel match valido per i quarti di finale degli Europei 2025. Le azzurre, dopo aver concluso la fase a gironi in seconda posizione nel Gruppo B alle spalle della Spagna, giocheranno contro le scandinave per centrare l’accesso alle semifinali.

Dopo aver esordito con una vittoria di misura contro il Belgio, le ragazze allenate da Andrea Soncin hanno pareggiato contro il Portogallo e nell’ultima sfida contro le iberiche (campionesse del mondo in carica) sono state sconfitte 3-1. Opposte alle norvegesi sarà necessaria una prova di spessore, per proseguire nell’avventura in questa manifestazione continentale.

Le azzurre hanno dimostrato di essere all’altezza delle rivali, citando i due scontri diretti più recenti che ci sono stati nel girone di qualificazione a questa rassegna europea. La Nazionale ha ottenuto due pareggi: 0-0 il 31 maggio del 2024, con le nostre portacolori vicine al successo esterno con Agnese Bonfantini (traversa colpita) e 1-1 il 4 giugno dell’anno scorso a Ferrara, con Manuela Giugliano a portare in vantaggio l’Italia, raggiunta poi dalla rete di Maanum a 10′ dalla fine.

La partita tra Italia e Norvegia, valida per Stade de GenèveEuropei 2025 di calcio femminile, andrà in scena mercoledì 16 luglio alle ore 21.00 a Ginevra (Svizzera). La copertura televisiva dell’incontro sarà su Rai 2 HD; in streaming su RaiPlay. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match.

ITALIA-NORVEGIA EUROPEI CALCIO FEMMINILE 2025

Mercoledì 16 luglio

Ore 21.00 Italia vs Norvegia – Stade de Genève a Ginevra (Svizzera) – Diretta tv su Rai 2 HD.

PROGRAMMA ITALIA-SPAGNA EUROPEI CALCIO FEMMINILE 2025: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD

Diretta streaming: RaiPlay

Diretta testuale: OA Sport