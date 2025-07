Dove vedere in tv Italia-Islanda, amichevole basket 2025: orario, programma, streaming

L’Italbasket inaugura la serie di partite amichevoli in vista dell’Europeo 2025! Sabato 2 agosto alle ore 20:00 a Trento gli azzurri sfidano l’Islanda nella prima sfida della Trentino Basket Cup, torneo triangolare a cui partecipano quest’anno anche Polonia e Senegal.

Il gruppo agli ordini del CT Gianmarco Pozzecco è in ritiro da alcune settimane nella splendida cornice di Folgaria (Trento), con il coach giuliano che sta oliando i meccanismi sulla strada che porta al torneo continentale. In caso di successo contro l’Islanda Pajola e compagni incroceranno la vincente di Polonia-Senegal, mentre la prossima settimana a Trieste la Nazionale ospiterà a Trieste la Lettonia di Luca Banchi.

Anche l’Islanda sta preparando EuroBasket 2025, con la rappresentativa nordica che ha già affrontato l’Italia proprio nelle Qualificazioni alla rassegna europea col bilancio di un ko (in casa) ed una vittoria a Reggio Emilia. Nella fase a gironi islandesi inseriti nel girone D con Francia, Slovenia, Polonia, Belgio e Israele – le partite si svolgeranno a Katowice (Polonia).

Palla a due che verrà alzata a Il T Quotidiano Arena di Trento – ‘casa’ della Dolomiti Energia – sabato 2 agosto alle ore 20:00. Diretta TV affidata a Sky Sport Basket (canale 209), con la diretta streaming disponibile su SkyGO e Now TV. OA Sport vi fornirà invece la diretta Live testuale, per aggiornarvi minuto per minuto sul primo test dell’Italbasket in questa estate 2025!

CALENDARIO AMICHEVOLE BASKET 2025

Sabato 2 agosto

Trentino Basket Cup

Ore 20:00 Italia-Islanda – Diretta TV su Sky Sport Basket (Canale 209)

PROGRAMMA ITALIA-ISLANDA AMICHEVOLE BASKET 2025: DOVE SEGUIRLA IN TV E STREAMING

Diretta TV: Sky Sport Basket (Canale 209)

Diretta streaming: SkyGO, Now TV

Diretta Live testuale: OA Sport