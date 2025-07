Dove vedere in tv Italia-Irlanda, Mondiali rugby U20 2025: orario, programma, streaming

Si giocherà venerdì 4 luglio alle ore 20.30 la seconda giornata dei Mondiali Under 20 2025 di rugby: allo Stadio Zaffanella di Viadana andrà in scena, per il secondo turno della Pool C, il match tra l’Italia e l’Irlanda, nel girone che comprende anche Georgia e Nuova Zelanda.

Nella prima giornata l’Irlanda ha battuto la Georgia per 35-28, mentre la Nuova Zelanda ha superato l’Italia per 14-5, ed in virtù di questi risultati in classifica l’Irlanda guida la Pool C con 5 punti, davanti alla Nuova Zelanda, a quota 4, mentre la Georgia si trova a quota 2 e l’Italia è ancora ferma a 0.

Per la seconda giornata dei Mondiali Under 20 2025 di rugby l’incontro tra Italia ed Irlanda sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Max e Rai Sport HD, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Sky Go, NOW e Rai Play, infine la diretta live testuale sarà assicurata da OA Sport.

CALENDARIO MONDIALI U20 RUGBY 2025

Venerdì 4 luglio – Stadio Zaffanella di Viadana

20.30 Italia – Irlanda – Diretta tv su Sky Sport Max, Rai Sport HD

PROGRAMMA MONDIALI U20 RUGBY 2025 : DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Max, Rai Sport HD.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Rai Play.

Diretta Live testuale: OA Sport.