Dove vedere in tv Italia-Grecia, Mondiali pallanuoto 2025: orario quarti di finale, programma, streaming

L’Italia affronterà la Grecia nei quarti di finale dei Mondiali 2025 di pallanuoto maschile. Il Settebello ha conquistato il primo posto nel proprio girone, regolando con disinvoltura la Romania e il Sudafrica e sconfiggendo la quotatissima Serbia ai rigori. La nostra Nazionale attendeva di conoscere l’identità della propria avversaria, che è uscita dai playoff: gli ellenici hanno travolto il Brasile con un perentorio 17-5 e così si rinnoverà una grande classica del waterpolo internazionale.

I ragazzi del CT Sandro Campagna hanno tutte le carte in regola per avere la meglio in questo scontro diretto e qualificarsi alla semifinale della rassegna iridata, da disputare contro la vincente del confronto tra la Spagna e il Montenegro. L’appuntamento è per domenica 20 luglio alle ore 10.00 presso l’OCBC Aquatic Centre di Singapore.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Grecia, quarto di finale dei Mondiali di pallanuoto maschile. La partita sarà trasmessa in diretta tv sui canali Rai e Sky; in diretta streaming su Sky Go, NOW, Rai Play; in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (a Singapore sono sei ore avanti rispetto a noi).

CALENDARIO ITALIA-GRECIA, QUARTI DI FINALE MONDIALI PALLANUOTO

Domenica 20 luglio

Ore 10.00 Quarti di finale: Italia vs Grecia

PROGRAMMA ITALIA-GRECIA PALLANUOTO: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv: canali Rai e Sky (palinsesto dettagliato da definire).

Diretta streaming: Rai Play, Sky Go, NOW, World Aquatics Tv.

Diretta Live testuale: OA Sport.