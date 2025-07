Dove vedere in tv Italia-Georgia, Mondiali rugby U20 2025: orario, programma, streaming

Si giocherà mercoledì 9 luglio alle ore 20.30 la terza giornata dei Mondiali Under 20 2025 di rugby: allo Stadio San Michele di Calvisano andrà in scena, per l’ultimo turno della Pool C, il match tra l’Italia e la Georgia, nel girone che vedrà anche lo scontro per il primato tra Irlanda e Nuova Zelanda.

Preclusa ormai la qualificazione alle semifinali, l’Italia cerca l’accesso ai match per i piazzamenti dal 5° all’8° posto, e per raggiungere l’obiettivo senza guardare ai risultati altrui sarà necessario un successo contro i georgiani: gli azzurrini, in caso di sconfitta, invece, dovranno poi lottare negli ultimi due match per evitare la retrocessione.

Per la terza giornata dei Mondiali Under 20 2025 di rugby l’incontro tra Italia e Georgia sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Max e Rai Sport HD, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Sky Go, NOW e Rai Play, infine la diretta live testuale sarà assicurata da OA Sport.

CALENDARIO MONDIALI U20 RUGBY 2025

Mercoledì 9 luglio – Stadio San Michele di Calvisano

20.30 Italia – Georgia – Diretta tv su Sky Sport Max, Rai Sport HD

