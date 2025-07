Dove vedere in tv Italia-Belgio, Europei calcio femminile 2025: orario, programma, streaming

L’appuntamento è fissato per domani, giovedì 3 luglio, allo Stade de Tourbillon di Sion (Svizzera). Sono questi i riferimenti spazio-temporali per non perdersi il primo match della fase a gironi degli Europei di calcio femminile della Nazionale italiana, che affronterà il Belgio nella prima sfida valida per il Gruppo B. Le azzurre hanno un obiettivo chiaro: rientrare nel novero delle squadre qualificate alla fase a eliminazione diretta.

Una partita complicata per le ragazze allenate da Andrea Soncin contro una formazione da sempre ostica, con giocatrici di esperienza, molte delle quali militano anche nel campionato italiano. Sfida da vincere per dare subito un connotato positivo al percorso e mettersi nella condizione di giocare gli altri incontri del raggruppamento con maggior tranquillità.

La formula di questa competizione prevede quattro gironi da quattro squadre ciascuno e il pass per i quarti di finale sarà conquistato dalle migliori due di ogni gruppo. Oltre alle italiane e alle belghe, il citato Gruppo B comprende anche Spagna e Portogallo. Indubbiamente, la presenza delle iberiche (campionesse del mondo in carica) eleva il coefficiente di difficoltà.

Il match tra Italia e Belgio, valido per la fase a gironi degli Europei 2025 di calcio femminile in Svizzera, è previsto domani a Sion. Il calcio d’inizio sarà dato alle ore 18.00 e la copertura televisiva sarà garantita da Rai 2 HD; in streaming su RaiPlay. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match.

ITALIA-BELGIO EUROPEI CALCIO FEMMINILE 2025

Giovedì 3 luglio

Ore 18.00 Italia vs Belgio allo Stade de Tourbillon di Sion – Diretta tv su Rai 2 HD.

PROGRAMMA ITALIA-BELGIO EUROPEI CALCIO FEMMINILE 2025: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD

Diretta streaming: RaiPlay

Diretta testuale: OA Sport