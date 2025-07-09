Ciclismo
Dove vedere in tv il Tour de France 2025 oggi (9 luglio): orari partenza e arrivo della tappa, startlist cronometro, streaming
Dopo la scoppiettante quarta tappa del Tour de France, conclusa ieri con la 100esima vittoria in carriera di Tadej Pogacar (UAE Team Emirates XRG), è tempo di affrontare una nuova entusiasmante sfida alla Grande Boucle. Questa volta sarà la cronometro di Caen, con i suoi 33 chilometri, a mettere a confronto coloro che mirano alla classifica generale. La maglia gialla è ancora sulle spalle di Mathieu Van der Poel (Alpecin-Deceuninck), nonostante il campione del mondo sloveno abbia ormai il suo stesso tempo.
Sarà difficile per l’olandese mantenere il primato in un campo dove non parte come favorito. Una prova contro il tempo così lunga (33 chilometri) potrebbe infatti creare importanti distacchi tra gli uomini di classifica. Andiamo a scoprire tutte le informazioni utili sulla quinta tappa del Tour de France numero 112.
PROGRAMMA QUINTA TAPPA TOUR DE FRANCE
Mercoledì 9 luglio – Quinta tappa Caen-Caen (33 km) Cronometro individuale
Orario di partenza primo corridore: 13.05
Orario di arrivo ultimo corridore: 17.45 circa
STARTLIST QUINTA TAPPA
1 13:05:00 175 YEVGENIY FEDOROV XDS ASTANA TEAM
2 13:06:00 188 MATTEO VERCHER TOTALENERGIES
3 13:07:00 173 CEES BOL XDS ASTANA TEAM
4 13:08:00 142 WILLIAM BARTA MOVISTAR TEAM
5 13:09:00 102 SILVAN DILLIER ALPECIN-DECEUNINCK
6 13:10:00 143 PABLO CASTRILLO ZAPATER MOVISTAR TEAM
7 13:11:00 148 EINER RUBIO REYES MOVISTAR TEAM
8 13:12:00 147 IVAN ROMEO ABAD MOVISTAR TEAM
9 13:13:00 47 ROEL VAN SINTMAARTENSDIJK INTERMARCHÉ – WANTY
10 13:14:00 117 MICHAEL STORER TUDOR PRO CYCLING TEAM
11 13:15:00 126 LUKE PLAPP TEAM JAYCO ALULA
12 13:16:00 53 KAMIL GRADEK BAHRAIN VICTORIOUS
13 13:17:00 108 EMIEL VERSTRYNGE ALPECIN-DECEUNINCK
14 13:18:00 45 LAURENZ REX INTERMARCHÉ – WANTY
15 13:19:00 215 SÉBASTIEN GRIGNARD LOTTO
16 13:20:00 88 EDWARD THEUNS LIDL-TREK
17 13:21:00 73 JORDI MEEUS RED BULL – BORA – HANSGROHE
18 13:22:00 172 DAVIDE BALLERINI XDS ASTANA TEAM
19 13:23:00 27 BERT VAN LERBERGHE SOUDAL QUICK-STEP
20 13:24:00 123 LUKE DURBRIDGE TEAM JAYCO ALULA
21 13:25:00 82 SIMONE CONSONNI LIDL-TREK
22 13:26:00 223 MAGNUS CORT NIELSEN UNO-X MOBILITY
23 13:27:00 214 JARRAD DRIZNERS LOTTO
24 13:28:00 204 GUILLAUME BOIVIN ISRAEL – PREMIER TECH
25 13:29:00 77 DANNY VAN POPPEL RED BULL – BORA – HANSGROHE
26 13:30:00 112 ALBERTO DAINESE TUDOR PRO CYCLING TEAM
27 13:31:00 134 ARNAUD DEMARE ARKEA-B&B HOTELS
28 13:32:00 115 FABIAN LIENHARD TUDOR PRO CYCLING TEAM
29 13:33:00 52 PHIL BAUHAUS BAHRAIN VICTORIOUS
30 13:34:00 25 VALENTIN PARET PEINTRE SOUDAL QUICK-STEP
31 13:35:00 24 TIM MERLIER SOUDAL QUICK-STEP
32 13:36:00 55 LENNY MARTINEZ BAHRAIN VICTORIOUS
33 13:37:00 216 EDUARDO SEPULVEDA LOTTO
34 13:38:00 202 PASCAL ACKERMANN ISRAEL – PREMIER TECH
35 13:39:00 228 SOREN WAERENSKJOLD UNO-X MOBILITY
36 13:40:00 211 ARNAUD DE LIE LOTTO
37 13:41:00 197 TIM NABERMAN TEAM PICNIC POSTNL
38 13:42:00 185 EMILIEN JEANNIERE TOTALENERGIES
39 13:43:00 124 DYLAN GROENEWEGEN TEAM JAYCO ALULA
40 13:44:00 76 MICK VAN DIJKE RED BULL – BORA – HANSGROHE
41 13:45:00 136 MATHIS LE BERRE ARKEA-B&B HOTELS
42 13:46:00 194 SEAN FLYNN TEAM PICNIC POSTNL
43 13:47:00 43 VITO BRAET INTERMARCHÉ – WANTY
44 13:48:00 56 MATEJ MOHORIC BAHRAIN VICTORIOUS
45 13:49:00 12 EDOARDO AFFINI TEAM VISMA | LEASE A BIKE
46 13:50:00 135 RAUL GARCIA PIERNA ARKEA-B&B HOTELS
47 13:51:00 217 LENNERT VAN EETVELT LOTTO
48 13:52:00 165 ALEXIS RENARD COFIDIS
49 13:53:00 213 JASPER DE BUYST LOTTO
50 13:54:00 132 AMAURY CAPIOT ARKEA-B&B HOTELS
51 13:55:00 145 IVAN GARCIA CORTINA MOVISTAR TEAM
52 13:56:00 105 JONAS RICKAERT ALPECIN-DECEUNINCK
53 13:57:00 22 MATTIA CATTANEO SOUDAL QUICK-STEP
54 13:58:00 196 NIKLAS MÄRKL TEAM PICNIC POSTNL
55 13:59:00 127 ELMAR REINDERS TEAM JAYCO ALULA
56 14:00:00 32 VINCENZO ALBANESE EF EDUCATION – EASYPOST
57 14:01:00 75 LAURENCE PITHIE RED BULL – BORA – HANSGROHE
58 14:02:00 4 NILS POLITT UAE TEAM EMIRATES XRG
59 14:03:00 125 LUKA MEZGEC TEAM JAYCO ALULA
60 14:04:00 116 MARIUS MAYRHOFER TUDOR PRO CYCLING TEAM
61 14:05:00 92 LEWIS ASKEY GROUPAMA-FDJ
62 14:06:00 41 BINIAM GIRMAY INTERMARCHÉ – WANTY
63 14:07:00 218 BRENT VAN MOER LOTTO
64 14:08:00 171 HAROLD TEJADA XDS ASTANA TEAM
65 14:09:00 227 ANDREAS LEKNESSUND UNO-X MOBILITY
66 14:10:00 26 MAXIMILIAN SCHACHMANN SOUDAL QUICK-STEP
67 14:11:00 44 HUGO PAGE INTERMARCHÉ – WANTY
68 14:12:00 81 JONATHAN MILAN LIDL-TREK
69 14:13:00 201 MICHAEL WOODS ISRAEL – PREMIER TECH
70 14:14:00 38 MARIJN VAN DEN BERG EF EDUCATION – EASYPOST
71 14:15:00 93 CYRIL BARTHE GROUPAMA-FDJ
72 14:16:00 98 CLÉMENT RUSSO GROUPAMA-FDJ
73 14:17:00 224 STIAN EDVARDSEN-FREDHEIM UNO-X MOBILITY
74 14:18:00 193 PAVEL BITTNER TEAM PICNIC POSTNL
75 14:19:00 208 JAKE STEWART ISRAEL – PREMIER TECH
76 14:20:00 152 BRUNO ARMIRAIL DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM
77 14:21:00 5 PAVEL SIVAKOV UAE TEAM EMIRATES XRG
78 14:22:00 113 MARCO HALLER TUDOR PRO CYCLING TEAM
79 14:23:00 46 JONAS RUTSCH INTERMARCHÉ – WANTY
80 14:24:00 167 BENJAMIN THOMAS COFIDIS
81 14:25:00 184 THOMAS GACHIGNARD TOTALENERGIES
82 14:26:00 57 ROBERT STANNARD BAHRAIN VICTORIOUS
83 14:27:00 198 FRANK VAN DEN BROEK TEAM PICNIC POSTNL
84 14:28:00 97 PAUL PENHOET GROUPAMA-FDJ
85 14:29:00 177 MIKE TEUNISSEN XDS ASTANA TEAM
86 14:30:00 222 JONAS ABRAHAMSEN UNO-X MOBILITY
87 14:31:30 187 ANTHONY TURGIS TOTALENERGIES
88 14:33:00 37 MICHAEL VALGREN EF EDUCATION – EASYPOST
89 14:34:30 48 GEORG ZIMMERMANN INTERMARCHÉ – WANTY
90 14:36:00 74 GIANNI MOSCON RED BULL – BORA – HANSGROHE
91 14:37:30 84 QUINN SIMMONS LIDL-TREK
92 14:39:00 83 THIBAU NYS LIDL-TREK
93 14:40:30 174 CLÉMENT CHAMPOUSSIN XDS ASTANA TEAM
94 14:42:00 62 THYMEN ARENSMAN INEOS GRENADIERS
95 14:43:30 8 ADAM YATES UAE TEAM EMIRATES XRG
96 14:45:00 176 SERGIO HIGUITA XDS ASTANA TEAM
97 14:46:30 6 MARC SOLER UAE TEAM EMIRATES XRG
98 14:48:00 67 CONNOR SWIFT INEOS GRENADIERS
99 14:49:30 33 KASPER ASGREEN EF EDUCATION – EASYPOST
100 14:51:00 226 ANDERS JOHANNESSEN UNO-X MOBILITY
101 14:52:30 68 SAMUEL WATSON INEOS GRENADIERS
102 14:54:00 155 OLIVER NAESEN DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM
103 14:55:30 146 GREGOR MÜHLBERGER MOVISTAR TEAM
104 14:57:00 205 MATIS LOUVEL ISRAEL – PREMIER TECH
105 14:58:30 107 GIANNI VERMEERSCH ALPECIN-DECEUNINCK
106 15:00:00 42 LOUIS BARRE INTERMARCHÉ – WANTY
107 15:01:30 111 JULIAN ALAPHILIPPE TUDOR PRO CYCLING TEAM
108 15:03:00 144 NELSON OLIVEIRA MOVISTAR TEAM
109 15:04:30 86 TOMS SKUJINS LIDL-TREK
110 15:06:00 63 TOBIAS FOSS INEOS GRENADIERS
111 15:07:30 133 EWEN COSTIOU ARKEA-B&B HOTELS
112 15:09:00 14 VICTOR CAMPENAERTS TEAM VISMA | LEASE A BIKE
113 15:10:30 78 ALEKSANDR VLASOV RED BULL – BORA – HANSGROHE
114 15:12:00 168 DAMIEN TOUZE COFIDIS
115 15:13:30 18 SIMON YATES TEAM VISMA | LEASE A BIKE
116 15:15:00 87 JASPER STUYVEN LIDL-TREK
117 15:16:30 28 ILAN VAN WILDER SOUDAL QUICK-STEP
118 15:18:00 157 CALLUM SCOTSON DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM
119 15:19:30 163 BRYAN COQUARD COFIDIS
120 15:21:00 153 CLÉMENT BERTHET DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM
121 15:22:30 58 FRED WRIGHT BAHRAIN VICTORIOUS
122 15:24:00 164 ION IZAGIRRE COFIDIS
123 15:25:30 182 MATHIEU BURGAUDEAU TOTALENERGIES
124 15:27:00 23 PASCAL EENKHOORN SOUDAL QUICK-STEP
125 15:28:30 225 MARKUS HOELGAARD UNO-X MOBILITY
126 15:30:00 96 QUENTIN PACHER GROUPAMA-FDJ
127 15:31:30 122 EDWARD DUNBAR TEAM JAYCO ALULA
128 15:33:00 103 KADEN GROVES ALPECIN-DECEUNINCK
129 15:34:30 65 AXEL LAURANCE INEOS GRENADIERS
130 15:36:00 128 MAURO SCHMID TEAM JAYCO ALULA
131 15:37:30 7 TIM WELLENS UAE TEAM EMIRATES XRG
132 15:39:00 61 GERAINT THOMAS INEOS GRENADIERS
133 15:40:30 207 KRISTS NEILANDS ISRAEL – PREMIER TECH
134 15:42:00 178 SIMONE VELASCO XDS ASTANA TEAM
135 15:43:30 118 MATTEO TRENTIN TUDOR PRO CYCLING TEAM
136 15:45:00 34 ALEX BAUDIN EF EDUCATION – EASYPOST
137 15:46:30 137 CRISTIAN RODRIGUEZ ARKEA-B&B HOTELS
138 15:48:00 36 HARRISON SWEENY EF EDUCATION – EASYPOST
139 15:49:30 206 ALEXEY LUTSENKO ISRAEL – PREMIER TECH
140 15:51:00 195 TOBIAS LUND ANDRESEN TEAM PICNIC POSTNL
141 15:52:30 192 WARREN BARGUIL TEAM PICNIC POSTNL
142 15:54:00 94 ROMAIN GREGOIRE GROUPAMA-FDJ
143 15:55:30 138 CLÉMENT VENTURINI ARKEA-B&B HOTELS
144 15:57:00 158 BASTIEN TRONCHON DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM
145 15:58:30 17 WOUT VAN AERT TEAM VISMA | LEASE A BIKE
146 16:00:00 104 XANDRO MEURISSE ALPECIN-DECEUNINCK
147 16:01:30 31 BEN HEALY EF EDUCATION – EASYPOST
148 16:03:00 162 ALEX ARANBURU COFIDIS
149 16:04:30 16 SEPP KUSS TEAM VISMA | LEASE A BIKE
150 16:06:00 35 NEILSON POWLESS EF EDUCATION – EASYPOST
151 16:07:30 183 ALEXANDRE DELETTRE TOTALENERGIES
152 16:09:00 3 JHONATAN NARVAEZ UAE TEAM EMIRATES XRG
153 16:10:30 121 BEN O’CONNOR TEAM JAYCO ALULA
154 16:12:00 181 STEFF CRAS TOTALENERGIES
155 16:13:30 95 VALENTIN MADOUAS GROUPAMA-FDJ
156 16:15:00 13 TIESJ BENOOT TEAM VISMA | LEASE A BIKE
157 16:16:30 161 EMANUEL BUCHMANN COFIDIS
158 16:18:00 166 DYLAN TEUNS COFIDIS
159 16:19:30 54 JACK HAIG BAHRAIN VICTORIOUS
160 16:21:00 66 CARLOS RODRIGUEZ INEOS GRENADIERS
161 16:22:30 186 JORDAN JEGAT TOTALENERGIES
162 16:24:00 72 FLORIAN LIPOWITZ RED BULL – BORA – HANSGROHE
163 16:25:30 151 FÉLIX GALL DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM
164 16:27:00 212 JENNO BERCKMOES LOTTO
165 16:28:30 51 SANTIAGO BUITRAGO BAHRAIN VICTORIOUS
166 16:30:00 91 GUILLAUME MARTIN GUYONNET GROUPAMA-FDJ
167 16:32:00 203 JOSEPH BLACKMORE ISRAEL – PREMIER TECH
168 16:34:00 114 MARC HIRSCHI TUDOR PRO CYCLING TEAM
169 16:36:00 71 PRIMOZ ROGLIC RED BULL – BORA – HANSGROHE
170 16:38:00 156 AURÉLIEN PARET PEINTRE DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM
171 16:40:00 221 TOBIAS JOHANNESSEN UNO-X MOBILITY
172 16:42:00 85 MATTIAS SKJELMOSE LIDL-TREK
173 16:44:00 21 REMCO EVENEPOEL SOUDAL QUICK-STEP
174 16:46:00 2 JOAO ALMEIDA UAE TEAM EMIRATES XRG
175 16:48:00 191 OSCAR ONLEY TEAM PICNIC POSTNL
176 16:50:00 141 ENRIC MAS MOVISTAR TEAM
177 16:52:00 131 KÉVIN VAUQUELIN ARKEA-B&B HOTELS
178 16:54:00 15 MATTEO JORGENSON TEAM VISMA | LEASE A BIKE
179 16:56:00 11 JONAS VINGEGAARD TEAM VISMA | LEASE A BIKE
180 16:58:00 1 TADEJ POGACAR UAE TEAM EMIRATES XRG
181 17:00:00 106 MATHIEU VAN DER POEL ALPECIN-DECEUNINCK
DOVE VEDERE LA QUINTA TAPPA DEL TOUR DE FRANCE IN TV E STREAMING
Diretta tv: in chiaro su Rai 2 dalle ore 14.45 alle 18.
Diretta streaming: Discovery Plus, DAZN, Rai Play
Diretta Live testuale: OA Sport