Dove vedere in tv il Tour de France 2025 oggi (7 luglio): orari partenza e arrivo della tappa, canali, streaming

Si riparte dopo una domenica da fuochi d’artificio. Il Tour de France 2025 affronta la terza tappa, la Valenciennes-Dunkerque di 178,3 chilometri. La seconda tappa, la Lauwin-Planque-Boulogne-sur-Mer di 209,1 chilometri ha regalato l’atteso spettacolo con il trionfo in volata di Mathieu van der Poel della Alpecin – Deceuninck davanti a Tadej Pogacar della UAE Team Emirates-XRG e a Jonas Vingegaard della Team Visma | Lease a Bike.

Il tracciato è totalmente pianeggiante ad eccezione del Mont Cassel, quarta categoria di 2,3 chilometri al 4,1% di pendenza media situato ad una trentina di chilometri dall’arrivo. Tutto lascia presagire il probabile arrivo a ranghi compatti con il duello tra le ruote veloci. Le squadre vittima dei ventagli nel finale della tappa di Lille andranno a caccia dell’immediato riscatto. Chi ha già trionfato proverà invece a concedersi il prestigioso bis. I cacciatori di tappe dovranno, molto probabilmente, rinviare l’appuntamento con la fuga da lontano.

Nel novero dei favoriti è doveroso inserire Jonathan Milan. Lo sprinter della Lidl-Trek è pronto a mettere la squadra al lavoro per controllare la corsa e capitalizzare nel finale il lavoro sempre puntuale dei compagni. L’eventuale successo del friulano rappresenterebbe la risposta migliore ad un sabato che non ha certamente sorriso al ciclismo italiano.

Altra firma di prestigio pronta a trovare l’immediato riscatto è quella di Tim Merlier. Il belga della Soudal Quick-Step, il velocista che ha raccolto fin qui il maggior numero di successi in stagione, ha una gran voglia di imporsi e brindare al successo, modo migliore per archiviare come un incidente di percorso il finale della frazione inaugurale. A Lille ha invece esultato Jasper Philipsen, Lo sprinter belga ha letteralmente dominato la volata infliggendo un netto distacco all’eritreo Biniam Girmay della Intermarché – Wanty. Il portacolori della Alpecin- Deceuninck ha capitalizzato in maniera esemplare il meraviglioso lavoro di un treno dalle straordinarie qualità. Mathieu van der Poel ha ribadito, per l’ennesima occasione, il suo status di indiscusso fuoriclasse e dopo aver svolto il ruolo di autentico regista per propiziare il successo del compagno ha poi messo la firma in prima persona conquistando tappa e maglia.

La corsa sarà coperta da Rai 2 dalle 14:45 alle 17:30 e da Eurosport 1 dalle 13:00 alle 18:00. In streaming Discovery Plus trasmetterà l’evento dalle 13:00 alle 18:00. OA Sport offrirà la diretta testuale integrale dell’evento a partire dalle 13:25.

PROGRAMMA TOUR DE FRANCE 2025

Lunedì 07 Luglio-Terza Tappa Valenciennes-Dunkerque(178,3 km)

Orario di partenza: 13.25

Orario di arrivo stimato: 17.18 circa

DOVE VEDERE IL TOUR DE FRANCE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 dalle 14:45 alle 17:30; Eurosport 1 dalle 13:00 alle 18:00

Diretta streaming: Rai Play Discovery Plus dalle 13:00 alle 18:00, DAZN

Diretta live testuale: OA Sport