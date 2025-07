Dove vedere in tv il Tour de France 2025 oggi (6 luglio): orari partenza e arrivo della tappa, canali, streaming

La prima tappa del Tour de France 2025 ha già riservato delle soprese inaspettate. Il vento e l’alta velocità tenuta lungo i 184 chilometri totali hanno totalmente sorpreso il gruppo che si è diviso in due faldoni. A pagarne il prezzo sono stati, tra i big, soprattutto Remco Evenepoel e Primoz Roglic, che hanno accumulato un ritardo di 40 secondi dalla maglia gialla Jasper Philipsen.

Il corridore dell’Alpecin-Deceuninck è stato il più abile ad approfittare della situazione creatasi e si è preso, per primo, la testa della generale. La seconda tappa (Lauwin-Planque- Boulougne sur Mer), non dovrebbe creare particolari difficoltà, nonostante la sua lunghezza di 209 chilometri.; ma dopo la giornata inaugurale, tutto può accadere.

La seconda tappa del Tour de France 2025 sarà visibile in chiaro su Rai 2 a partire dalle ore 14.45 alle 17.50. Lo streaming sarà invece offerto da DAZN, Europsort 1, Discovery Plus e Rai Play. Con OA Sport potrete seguire integralmente la DIRETTA LIVE testuale della seconda tappa, per non perdervi neanche nemmeno un aggiornamento.

PROGRAMMA SECONDA TAPPA TOUR DE FRANCE 2025

Domenica 6 luglio Lauwin-Planque-Boulougne-sur-Mer (209,1 km)

Orario di partenza: 12.15

Orario di arrivo: 17.20 circa

DOVE VEDERE LA SECONDA TAPPA DEL TOUR DE FRANCE IN TV E STREAMING

Diretta tv: in chiaro su Rai 2 dalle ore 14.45 alle 17.50

Diretta streaming: DAZN, Discovery Plus, Rai Play

Diretta Live testuale: OA Sport