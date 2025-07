Dove vedere in tv il Tour de France 2025 oggi (5 luglio): orari partenza e arrivo della tappa, canali, streaming

L’attesa è terminata, è tutto pronto per aprire le danze, ventuno tappe e 3338,8 chilometri da percorrere con l’auspicio di poter offrire il miglior spettacolo possibile a chi seguirà la corsa in strada e davanti alla tv. L’edizione 2025 del Tour de France, la numero 112 della storica corsa, prende il via con la frazione inaugurale Lille Métropole-Lille Métropole di 184,9 chilometri.

Le ventitré squadre presenti, sono 183 i corridori iscritti, si daranno battaglia per decidere il nome di colui che nell’albo d’oro succederà a Tadej Pogacar, vincitore dell’edizione 2024 davanti allo storico rivale Jonas Vingegaard e al belga Remco Evenepoel.

Innegabile affermare che nelle previsioni della vigilia il detentore del titolo iridato parte ampiamente favorito per la conquista del suo quarto successo nella corsa transalpina. L’unico in grado di poter impensierire realisticamente lo sloveno sembra il danese della Team Visma Lease a Bike. Il trionfatore del 2022 e del 2023 dovrà sfoderare, per provare ad impensierire un rivale che in determinate occasioni appare imbattibile, la miglior versione di sé e ricevere il supporto di una squadra votata al suo servizio.

L’Italia, che non piazza un corridore in Top Ten dal decimo posto conquistato da Damiano Caruso nell’edizione del 2020, si presenta in Francia con un contingente numericamente ridotto e l’obiettivo principale di provare a mettersi in evidenza per le vittorie di tappa con Jonathan Milan della Lidl-Trek e Filippo Ganna della INEOS Grenadiers come opzioni principali.

La frazione inaugurale, non sono presenti significative difficoltà altimetriche, offre la ghiotta occasione al velocista friulano di poter assurgere agli onori delle cronache. La vittoria gli regalerebbe infatti, oltre al trionfo di giornata, la possibilità di poter indossare la prestigiosa prima maglia gialla della Grand Boucle 2025.

La corsa sarà coperta da Rai 2 dalle 14:05 alle 17:45 e da Eurosport 1 dalle 13:00 alle 18:15. In streaming Discovery Plus trasmetterà l’evento dalle 13:00 alle 18:15. OA Sport offrirà la diretta testuale integrale dell’evento a partire dalle 13:25.

PROGRAMMA TOUR DE FRANCE 2025

Sabato 05 Luglio-Prima Tappa Lille Métropole-Lille Métropole(184,9 km)

Orario di partenza: 11.40

Orario di arrivo stimato: 17.45

DOVE VEDERE IL TOUR DE FRANCE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 dalle 14:05 alle 17:45; Eurosport 1 dalle 13:00 alle 18:15

Diretta streaming: Rai PlayDiscovery Plus dalle 13:00 alle 18:15, DAZN, Tim Vision, Amazon Prime Video

Diretta live testuale: OA Sport