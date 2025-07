Dove vedere in tv Errani/Vavassori-Withrow/Khromacheva, Wimbledon 2025: orario, programma, streaming

Sara Errani e Andrea Vavassori affronteranno la coppia composta dallo statunitense Jackson Withrow e dalla russa Irina Khromacheva al secondo turno del torneo di doppio misto che sta animando Wimbledon. L’appuntamento sarà per domenica 6 luglio, secondo incontro a partire dalle ore 12.00 sul Campo 18: il confronto giovanile tra lo statunitense Kennedy e il britannico Bonding aprirà il programma, poi toccherà ai nostri portacolori.

I numeri 3 del tabellone, capace di vincere gli US Open e il Roland Garros, vogliono proseguire la propria avventura sull’erba londinese e si troveranno di fronte due rivali ampiamente alla portata. Dopo aver regolato le wild card britanniche Cash/Watson per 6-3, 6-0, gli azzurri vogliono nuovamente dettare legge e meritarsi l’approdo ai quarti di finale, dove incrocerebbero chi la spunterà nella sfida tra Stevenson/Lumsden e Pavic/Babos.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Errani/Vavassori-Withrow/Khromacheva, secondo turno del torneo di doppio misto di Wimbledon 2025. La partita sarà trasmessa in diretta tv su (il canale dettagliato verrà definito in prossimità dell’evento); in diretta streaming su Sky Go e NOW; in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (a Londra sono un’ora indietro rispetto a noi).

CALENDARIO ERRANI/VAVASSORI-WITHROW/KHROMACHEVA

Domenica 6 luglio

Seconda partita dalle ore 18.00 Sara Errani/Andrea Vavassori vs Jackson Withrow/Irina Kromacheva

PROGRAMMA ERRANI/VAVASSORI-WITHROW/KHROMACHEVA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis (canale 203), Sky Sport Arena (canale 204), Sky Sport Mix (canale 211), Sky Sport 251-256, per gli abbonati. Il canale esatto verrà definito a ridosso dell’evento.

Diretta streaming: Sky Go e NOW, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.