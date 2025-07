Dove vedere in tv Errani/Vavassori-Cash/Watson oggi, Wimbledon 2025: orario, programma, streaming

Sara Errani e Andrea Vavassori cominciano oggi la loro avventura nel tabellone di doppio misto a Wimbledon 2025, affrontando al primo turno il binomio firmato dai padroni di casa britannici Heather Watson e Julian Cash. Gli azzurri, capaci di vincere negli ultimi 12 mesi due titoli Slam tra New York e Parigi, puntano al Major più prestigioso in calendario in attesa di capire se potranno partecipare al nuovo format che verrà introdotto agli US Open con l’inserimento di tanti dei singolaristi più forti al mondo.

Errani/Vavassori è una coppia che ha già dimostrato un ottimo affiatamento in campo, anche se potrebbero fare un po’ più di fatica sull’erba londinese rispetto alla terra rossa. Cash/Watson si adattano meglio a questa superficie e non vanno dunque sottovalutati, ma la formazione italiana parte comunque sulla carta con i favori del pronostico in questo match d’esordio ai Championships.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Errani/Vavassori-Cash/Watson, primo turno del torneo di doppio misto a Wimbledon. L’incontro verrà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Arena e Sky Sport 256; in diretta streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO ERRANI/VAVASSORI-CASH/WATSON WIMBLEDON 2025

Venerdì 4 luglio

Court 15 – Inizio alle ore 12.00

Hozumi/Sutjiadi vs Alexandrova/Zhang

A seguire

Arevalo/Pavic vs Martinez/Munar

A seguire

Arends/Schuurs vs Paris/Silva

A seguire

Sara Errani/Andrea Vavassori vs J. Cash/H. Watson

PROGRAMMA ERRANI/VAVASSORI-CASH/WATSON WIMBLEDON 2025: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Arena e Sky Sport 256.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis TV.

Diretta Live testuale: OA Sport.