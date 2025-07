Dove vedere in tv Errani/Paolini-Chan/Krejcikova oggi, Wimbledon 2025: orario, programma, streaming

Sara Errani e Jasmine Paolini tornano in campo all’indomani della vittoria in due set su Bucsa/Kato e affrontano la temibile coppia composta dalla ceca Barbora Krejcikova e la taiwanese Hao-Ching Chan al secondo turno di Wimbledon 2025. In palio un posto agli ottavi contro chi si aggiudicherà la sfida tra le americane Dolehide/Kenin e le wild card britanniche McDonald/Xu.

LA DIRETTA LIVE DI ERRANI/PAOLINI-CHAN/KREJCIKOVA (3° MATCH DALLE 12.00)

Errani/Paolini, reduci da una strepitosa stagione su terra battuta in cui hanno centrato la doppietta Roma-Parigi, si cimentano su una superficie sulla carta meno favorevole ma che le ha comunque viste raggiungere la finale un paio di settimane fa a Berlino. Le avversarie odierne non vanno sottovalutate, infatti parliamo della campionessa in carica dei Championships in singolare (Krejcikova) e di una specialista ex n.5 al mondo di doppio e attualmente n.20.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Errani/Paolini-Chan/Krejcikova, secondo turno del torneo di doppio femminile a Wimbledon. Il match verrà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport 255; in diretta streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO ERRANI/PAOLINI-CHAN/KREJCIKOVA WIMBLEDON 2025

Venerdì 4 luglio

Court 18 – Inizio alle ore 12.00

Glasspool/Olmos vs Withrow/Khromacheva

A seguire, non prima delle 13.30

Prosecuzione G. Monfils vs M. Fucsovics (4-6 6-1 6-4 6-7)

A seguire

Sara Errani/Jasmine Paolini vs B. Krejcikova/H. Chan

PROGRAMMA ERRANI/PAOLINI-KREJCIKOVA/CHAN WIMBLEDON 2025: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno e Sky Sport 255.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis TV.

Diretta Live testuale: OA Sport.