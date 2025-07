Dove vedere in tv Errani/Paolini-Bucsa/Kato, Wimbledon 2025: orario, programma, streaming

Domani, giovedì 3 luglio, Sara Errani e Jasmine Paolini inizieranno il loro percorso nel torneo di doppio femminile a Wimbledon. Le campionesse olimpiche hanno come obiettivo di fare un bel percorso anche sull’erba dell’All England Club e affronteranno nel loro primo incontro la coppia formata dalla spagnola Cristina Bucsa e dalla giapponese Miyu Kato.

Da capire in particolare come Paolini starà in campo, vista l’amarissima battuta d’arresto in singolare di oggi contro la russa Kamilla Rakhimova. Un ko in tre set molto amaro per la toscana che ora spera di trasformare le lacrime in sorriso grazie al connubio con Sarita, che l’ha portata a vincere anche il Roland Garros in doppio. Non resta che godersi lo spettacolo.

La partita tra Errani/Paolini e Bucsa/Kato, valida per il primo turno del torneo di doppio femminile a Wimbledon, andrà in scena sul campo-8 e sarà il terzo match in programma. La copertura televisiva sarà offerta dai canali di Sky Sport. Il racconto del torneo londinese, in generale, si svilupperà su 11 canali: Sky Sport Tennis, con l’intero programma del Centre Court; Sky Sport Arena, con la scelta dei match più interessanti degli altri campi; Sky Sport Uno, che alternerà le partite con gli altri grandi eventi live; i canali Sky Sport dal 251 al 256, rinominati per l’occasione Sky Sport Wimbledon 1-6, e Sky Sport 4K.

Inoltre, con Sky Sport Mix sarà possibile accedere a Diretta Wimbledon, che porterà lo spettatore da un campo all’altro per seguire tutti i momenti più importanti dei match in corso. In streaming il servizio sarà garantito da SkyGo e NOW. OA Sport vi offrirà la DIRETTE LIVE testuale.

ERRANI/PAOLINI – BUCSA/KATO WIMBLEDON 2025

Giovedì 3 luglio (orari italiani)

COURT 8 – Inizio ore 12.00

Petr Nouza (CZE) / Patrik Rikl (CZE) v Matthew Ebden (AUS) / John Peers (AUS) [15]

Su-Wei Hsieh (TPE) / Jelena Ostapenko (LAT) [4] v Oksana Kalashnikova (GEO) / Elena Pridankina

Cristina Bucsa (ESP) / Miyu Kato (JPN) v Sara Errani (ITA) / Jasmine Paolini (ITA) [3]

Lui Maxted (GBR) / Connor Thomson (GBR) v Nikola Mektic (CRO) / Michael Venus (NZL) [8]

PROGRAMMA WIMBLEDON 2025: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport (canali nello specifico da definire)

Diretta streaming: SkyGo e NOW

Diretta testuale: OA Sport