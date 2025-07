Dove vedere in tv Cocciaretto-Bencic, Wimbledon 2025: orario, programma, streaming

Sono saltate entrambe le teste di serie che presidiavano quella zona del tabellone, e quindi nei sedicesimi del main draw di singolare femminile di Wimbledon 2025 si affronteranno due giocatrici non protette dal seeding: sabato 5 luglio si sfideranno l’azzurra Elisabetta Cocciaretto e l’elvetica Belinda Bencic.

Il match sarà il primo in programma alle ore 12.00 italiane sul Court 18: l’unico precedente tra le due giocatrici è abbastanza datato, in quanto risalente agli Internazionali d’Italia 2022. A Roma, in quell’occasione al primo turno, si impose la svizzera con lo score di 6-4 6-2.

La diretta tv di Cocciaretto-Bencic sarà assicurata da Sky Sport (canale preciso da definire). La sesta giornata di Wimbledon 2025 sarà trasmessa da Sky Sport con 11 canali, ovvero Sky Sport Tennis, con l’intero programma del Centre Court, Sky Sport Arena, con la scelta dei match più interessanti degli altri campi, con precedenza agli italiani, Sky Sport Uno, che alternerà le partite con gli altri grandi eventi live, i canali Sky Sport dal 251 al 256, rinominati per l’occasione Sky Sport Wimbledon 1-6, Sky Sport 4K, e Sky Sport Mix, dove sarà possibile accedere a Diretta Wimbledon, mentre la diretta streaming sarà garantita da Sky Go e NOW, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale di Cocciaretto-Bencic.

CALENDARIO COCCIARETTO-BENCIC WIMBLEDON 2025

Sabato 5 luglio (orario italiano)

Court 18

Dalle ore 12.00

Elisabetta Cocciaretto (Italia) – Belinda Bencic (Svizzera) – Diretta tv su Sky Sport (canale preciso da definire)

PROGRAMMA COCCIARETTO-BENCIC WIMBLEDON 2025 OGGI: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport (canale preciso da definire). La giornata sarà trasmessa su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Arena (204), Sky Sport Mix (211), Sky Sport 4K (213), Sky Sport Wimbledon 1-6 (dal 251 al 256).

Diretta streaming: Sky Go, NOW.

Diretta live testuale: OA Sport.