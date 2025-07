Dove vedere in tv Cobolli-Zhukayev oggi, Wimbledon 2025: orario, canale, streaming

Flavio Cobolli inizierà il proprio cammino a Wimbledon, affrontando il kazako Bebit Zhukayev nel primo turno dei Championships. Il tennis romano giocherà sul campo-18 e si augura di trovare il feeling giusto sull’erba di Londra, superficie sulla quale l’azzurro non ha grandissima esperienza. Da capire anche quali saranno le condizioni di gioco.

LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-ZHUKAYEV (3° MATCH DALLE 12.00)

Cobolli sui prati di Halle (Germania) ha espresso un buon tennis, mentre a Eastbourne è parso decisamente scarico. Si spera di ritrovarlo nella capitale inglese nella sua miglior versione, a prescindere dalla forza del rivale. Il rendimento al servizio sarà un po’ il termometro della situazione per il nostro portacolori.

La partita tra Flavio Cobolli e Bebit Zhukayev, valida per il primo turno del torneo di Wimbledon, andrà in scena domani sul campo-16 e sarà il terzo match del programma, il cui inizio è previsto alle 12.00 italiane. La copertura televisiva sarà offerta dai canali di Sky Sport. Il racconto del torneo londinese, in generale, si svilupperà su 11 canali: Sky Sport Tennis, con l’intero programma del Centre Court; Sky Sport Arena, con la scelta dei match più interessanti degli altri campi; Sky Sport Uno, che alternerà le partite con gli altri grandi eventi live; i canali Sky Sport dal 251 al 256, rinominati per l’occasione Sky Sport Wimbledon 1-6, e Sky Sport 4K.

Inoltre, con Sky Sport Mix sarà possibile accedere a Diretta Wimbledon, che porterà lo spettatore da un campo all’altro per seguire tutti i momenti più importanti dei match in corso. In streaming il servizio sarà garantito da SkyGo e NOW. OA Sport vi offrirà la DIRETTE LIVE testuale.

COBOLLI-ZHUKAYEV WIMBLEDON 2025

Martedì 1° luglio

Court 16 – Inizio ore 12:00 italiane

V. Erjavec SLO vs M. Kostyuk UKR

P. Martinez ESP vs G. Loffhagen GBR

F. Cobolli ITA vs B. Zhukayev KAZ

A. Parks USA vs B. Bencic SUI

PROGRAMMA WIMBLEDON 2025: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Arena.

Diretta streaming: SkyGo e NOW

Diretta testuale: OA Sport