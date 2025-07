Dove vedere in tv Cobolli-Tiafoe, ATP Washington 2025: orario, programma, streaming

Tra i protagonisti degli ottavi di finale dell’ATP 500 in corso a Washington, negli Stati Uniti, ci saranno anche l’azzurro Flavio Cobolli, numero 9 del seeding, che affronterà oggi, giovedì 24 luglio, la testa di serie numero 6, lo statunitense Frances Tiafoe.

Il match sarà il quarto in programma sullo Stadium, con la giornata che si aprirà alle ore 17.00 italiane: a precedere l’incontro tra Cobolli e Tiafoe, che si giocherà in ogni caso non prima delle ore 24.00, saranno le sfide Medvedev-Wu, Raducanu-Osaka e Shelton-Diallo.

La sfida tra Flavio Cobolli e Frances Tiafoe dell’ATP 500 di Washington sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Tennis, mentre la diretta streaming sarà garantita da Sky Go, NOW e Tennis TV, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale del match.

CALENDARIO COBOLLI-TIAFOE ATP WASHINGTON 2025

Giovedì 24 luglio – Stadium

Dalle ore 17.00

Daniil Medvedev (Russia, 8) – Wu Yibing (Cina, Q)

Non prima delle ore 19.00

Emma Raducanu (Gran Bretagna) – Naomi Osaka (Giappone, WC)

Non prima delle ore 21.30

Ben Shelton (Stati Uniti, 4) – Gabriel Diallo (Canada, 15)

Non prima delle ore 24.00

Flavio Cobolli (Italia, 9) – Frances Tiafoe (Stati Uniti, 6) – Diretta tv su Sky Sport Tennis

PROGRAMMA COBOLLI-TIAFOE ATP WASHINGTON 2025: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis.

Diretta streaming: Sky Go, NOW e Tennis TV.

Diretta live testuale: OA Sport.