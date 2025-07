Dove vedere in tv Cobolli-Pinnington Jones oggi, Wimbledon 2025: orario, programma, streaming

Flavio Cobolli torna in campo quest’oggi sull’erba dell’All England Club per sfidare la wild card britannica Jack Pinnington Jones al secondo turno di Wimbledon 2025. È una grande occasione per il numero 3 d’Italia, reduce da una netta vittoria all’esordio sul qualificato kazako Beibit Zhukayev, che parte con i favori del pronostico per centrare il miglior risultato della carriera ai Championships.

LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-PINNINGTON JONES DALLE 12.00

Il 23enne romano non si è mai spinto infatti oltre il secondo atto sui prati londinesi, mentre in questo caso il suo status di testa di serie (numero 22) gli ha consentito di avere un tabellone piuttosto agevole almeno per i primi due turni. In caso di successo contro il n.281 al mondo, Cobolli troverebbe poi ai sedicesimi uno tra l’americano Marcos Giron ed il temibile ceco Jakub Mensik.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Cobolli-Pinnington Jones, valevole come secondo turno di Wimbledon. L’incontro verrà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e Sky Sport 255; in diretta streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO COBOLLI-PINNINGTON JONES WIMBLEDON 2025

Giovedì 3 luglio

Court 18 – Inizio alle ore 12.00

Flavio Cobolli vs J. Pinnington Jones

PROGRAMMA COBOLLI-PINNINGTON JONES WIMBLEDON 2025: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e Sky Sport 255.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis TV.

Diretta Live testuale: OA Sport.