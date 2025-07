Dove vedere in tv Cobolli-Nishioka, ATP Washington 2025: orario, programma, streaming

Flavio Cobolli tornerà in scena nella notte italiana nell’ATP500 di Washington. Sul cemento americano il tennista romano affronterà il giapponese Yoshihito Nishioka nell’ultimo confronto in programma sul GrandStand. Una partita con delle incognite rispetto alla condizione di forma del romano, impegnato nel week end nella Hopman Cup a Bari.

Proprio le partite affrontate nel fine-settimana alimentano dei dubbi sul rendimento dell’azzurro in questo evento, avendo avuto poco tempo per adattarsi alle condizioni, senza considerare le ore di viaggio e la necessità di assorbire il fuso orario. Aspetti non banali che in una competizione di questo genere possono incidere non poco.

Dando uno sguardo ai precedenti, il bilancio è di 1-1: Nishioka si è imposto a Los Cabos l’anno scorso con un netto 6-1 6-0; Cobolli si è preso la rivincita nel Masters1000 di Miami, battendo il nipponico 1-6 6-1 6-4. Si punta alla seconda affermazione contro il tennista asiatico.

La partita tra Flavio Cobolli e Yoshihito Nishioka, valida per il secondo turno dell’ATP500 di Washington, andrà in scena quest’oggi e sarà l’ultimo incontro sul campo GrandStand. La copertura televisiva sarà offerta da Sky Sport Uno (201) o Sky Sport Tennis (203) o Sky Sport Max (205); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match.

COBOLLI-NISHIOKA ATP WASHINGTON 2025

Mercoledì 23 luglio

GRANDSTAND – Inizio dalle 17.00 italiane

Z. Svajda (Q) vs (11) J. Lehecka

A seguire

M. Arnaldi vs (16) L. Sonego

A seguire

C. Dolehide (Q) vs (4) C. Tauson (WTA)

Non prima delle 22.00 italiane

(12) A. Davidovich Fokina vs J. Munar

A seguire

(9) F. Cobolli vs Y. Nishioka

PROGRAMMA COBOLLI-NISHIOKA ATP WASHINGTON 2025: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201) o Sky Sport Tennis (203) o Sky Sport Max (205)

Diretta streaming: SkyGo, NOW e Tennis Tv

Diretta testuale: OA Sport