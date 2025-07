Dove vedere in tv Cobolli-Cilic, Wimbledon 2025: orario, programma, streaming

Flavio Cobolli affronterà Marin Cilic agli ottavi di finale di Wimbledon 2025. Il tennista romano si è reso protagonista di un brillante colpaccio contro il ceco Jakub Mensik (numero 15 del tabellone) e ora vuole continuare a sognare in grande sull’erba londinese, ma per proseguire la propria avventura nel terzo Slam della stagione dovrà arginare l’onda d’urto del veterano croato, 36enne che in carriera ha vinto gli US Open e ha raggiunto la finale proprio sui sacri prati.

Il numero 24 del ranking ATP è ormai entrato in una nuova dimensione e ha tutto il potenziale per battere nuovamente un avversario già regolato qualche settimana fa al primo turno del Roland Garros e anche nel 2023 ai sedicesimi di finale del torneo ATP 250 di Umago. L’appuntamento è per lunedì 7 luglio, sarà il primo match alle ore 12.00 sul Campo 1: sarà proprio questo confronto ad aprire il programma di giornata, in palio l’annunciato testa a testa con il serbo Novak Djokovic (favorito contro l’australiano Alex de Minaur).

Il 23enne se la dovrà vedere contro il 36enne, attuale numero 83 del ranking ATP. L’azzurro conduce per 2-0 nei precedenti e insegue il suo primo ingresso tra i migliori otto in uno Slam, in modo da ipotecare l’accesso alla top-20 della classifica internazionale per la prima volta in carriera. Si preannuncia un confronto particolarmente avvincente e appassionante.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario, il palinsesto tv e streaming di Cobolli-Cilic, ottavo di finale di Wimbledon 2025. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Arena (canale 204), Sky Sport Mix (canale 211), Sky Sport 4K, Sky Sport 251-256, il canale esatto verrà definito a ridosso dell’evento; in diretta streaming su Sky Go e NOW; in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (a Londra sono un’ora indietro rispetto a noi).

CALENDARIO COBOLLI-CILIC, OTTAVI WIMBLEDON

Lunedì 7 luglio

Ore 12.00 Flavio Cobolli vs Marin Cilic

PROGRAMMA COBOLLI-CILIC: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Arena (canale 204), Sky Sport Mix (canale 211), Sky Sport 4K, Sky Sport 251-256, per gli abbonati. Il canale esatto verrà definito a ridosso dell’evento.

Diretta streaming: Sky Go e NOW, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.