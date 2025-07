Dove vedere in tv Bolelli/Vavassori-Pavlasek/Zielinski, Wimbledon 2025: orario, programma, streaming

Domani, sabato 5 luglio, Simone Bolelli e Andrea Vavassori scenderanno in campo per affrontare il secondo turno del torneo di doppio a Wimbledon. Gli azzurri si confronteranno con la coppia formata dal ceco Adam Pavlasek e dal polacco Jan Zielinski. Un match che, come spesso accade in questa specialità, si deciderà su pochi punti, considerando poi la superficie su cui si gioca, ovvero l’erba.

Nella prima uscita, i nostri portacolori l’hanno spuntata contro il duo Behar/Vliegen in due tie-break, mettendo in mostra grande lucidità e sangue freddo nel momento in cui più contava. Sarà necessario replicare al cospetto di rivali di qualità superiore, che obbligheranno Bolelli e Vavassori ad alzare il proprio livello di gioco.

La partita tra Bolelli/Vavassori e Pavlasek/Zielinski, valida per il secondo turno del torneo di doppio maschile a Wimbledon, andrà in scena sul campo-8 e sarà il secondo match (non prima delle 13.30 italiane). La copertura televisiva sarà offerta dai canali di Sky Sport. Il racconto del torneo londinese, in generale, si svilupperà su 11 canali: Sky Sport Tennis, con l’intero programma del Centre Court; Sky Sport Arena, con la scelta dei match più interessanti degli altri campi; Sky Sport Uno, che alternerà le partite con gli altri grandi eventi live; i canali Sky Sport dal 251 al 256, rinominati per l’occasione Sky Sport Wimbledon 1-6, e Sky Sport 4K.

Inoltre, con Sky Sport Mix sarà possibile accedere a Diretta Wimbledon, che porterà lo spettatore da un campo all’altro per seguire tutti i momenti più importanti dei match in corso. In streaming il servizio sarà garantito da SkyGo e NOW. OA Sport vi offrirà la DIRETTE LIVE testuale.

BOLELLI/VAVASSORI – PAVLASEK/ZIELINSKI WIMBLEDON 2025

Sabato 5 luglio (orari italiani)

COURT 8 – Inizio ore 12.00

Kamilla Rakhimova / Anna Siskova (CZE) v Sorana Cirstea (ROU) / Anna Kalinskaya

Non prima delle 13.30

Adam Pavlasek (CZE) / Jan Zielinski (POL) v Simone Bolelli (ITA) / Andrea Vavassori (ITA) [7]

A seguire

Emerson Jones (AUS) [1] v Julie Pastikova (CZE)

Jan Zielinski (POL) / Su-Wei Hsieh (TPE) v Maximo Gonzalez (ARG) / Cristina Bucsa (ESP)

PROGRAMMA WIMBLEDON 2025: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport (canali specifici da definire)

Diretta streaming: SkyGo e NOW

Diretta testuale: OA Sport