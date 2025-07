Dove vedere in tv Bolelli/Vavassori-Nys/Roger-Vasselin, ATP Washington 2025: orario finale, programma, streaming

Simone Bolelli e Andrea Vavassori giocheranno la finale del torneo ATP 500 di Washington, dove incroceranno la coppia composta dal francese Edouard Roger-Vasselin e il monegasco Hugo Nys. Dopo aver regolato Reboul/Doumbia, Gallloway/Erler e Skupski/Smith, gli azzurri andranno a caccia del trofeo sul cemento statunitense: l’obiettivo è quello di conquistare un titolo a due mesi di distanza dal sigillo di Amburgo, il quarto stagionale considerando anche quelli di Rotterdam e Adelaide.

L’appuntamento è per domenica 27 luglio, alle ore 18.00 italiane. Si preannuncia un incontro particolarmente complicato per i nostri portacolori, che partiranno comunque con i favori del pronostico e hanno tutte le possibilità di festeggiare prima di tuffarsi nei Masters 1000 di Toronto e Cincinnati, gli impegni che precederanno gli US Open, l’ultimo Slam della stagione.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Bolelli/Vavassori-Nys/Roger-Vasselin, finale di doppio nel torneo ATP 500 di Washington. La partita sarà trasmessa in diretta tv sui canali di Sky (canale dettagliato da da definire); in diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv; in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (a Washington sono sei ore indietro rispetto a noi).

CALENDARIO BOLELLI/VAVASSORI-NYS/ROGER-VASSELIN, FINALE WASHINGTON

Domenica 27 luglio

Ore 18.00 Bolelli/Vavassori vs Nys/Roger-Vasselin

PROGRAMMA FINALE DOPPIO WASHINGTON: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: canali Sky (palinsesto dettagliato da definire), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.