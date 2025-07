Dove vedere in tv Bolelli/Vavassori-Behar/Vliegen, Wimbledon 2025: orario, programma, streaming

Dopo due giornate riservate esclusivamente ai 128 match di primo turno tra singolare maschile e femminile, quest’oggi cominciano anche i doppi a Wimbledon 2025. L’unica coppia interamente italiana a scendere in campo nel day-3 sull’erba londinese dell’All England Club è quella composta da Simone Bolelli e Andrea Vavassori, accreditata della settima testa di serie.

Il bolognese ed il torinese sognano un exploit ai Championships per fare un grosso passo in avanti verso l’obiettivo della seconda qualificazione consecutiva alle ATP Finals e soprattutto per provare a conquistare il primo Slam in coppia dopo le tre finali perse nel giro di un anno e mezzo tra Melbourne e Parigi. Bolelli/Vavassori se la vedranno all’esordio con il binomio formato dal belga Joran Vliegen e dall’uruguaiano Ariel Behar.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Bolelli/Vavassori-Vliegen/Behar, valevole come primo turno del torneo di doppio a Wimbledon. Il match verrà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e Sky Sport 256; in diretta streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO BOLELLI/VAVASSORI-VLIEGEN-BEHAR WIMBLEDON 2025

Mercoledì 2 luglio

Court 9 – Inizio alle ore 12.00

Simone Bolelli/Andrea Vavassori vs J. Vliegen/A. Behar

PROGRAMMA BOLELLI/VAVASSORI-VLIEGEN/BEHAR WIMBLEDON 2025: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, Sky Sport 256.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis TV.

Diretta Live testuale: OA Sport.