Dove vedere in tv Arnaldi-Sonego, ATP Washington 2025: orario, programma, streaming

Oggi, mercoledì 23 luglio, sarà derby tra Matteo Arnaldi e Lorenzo Sonego, nel secondo turno dell’ATP500 di Washington. Sul cemento statunitense, il ligure e il piemontese daranno vita a un confronto che si preannuncia decisamente equilibrato e aperto a qualsiasi risultato.

Sonego, sfruttando il suo status di testa di serie, non ha ancora disputato match ufficiali in questo torneo e quindi sarà da capire il suo adattamento alla superficie. Un aspetto che si è già verificato con Arnaldi, nel combattutissimo primo turno contro il tedesco Daniel Altmaier. Una partita in cui Matteo è stato costretto a cancellare ben quattro palle match.

I due si conoscono, essendo stati anche compagni di Coppa Davis, ma non hanno mai disputato un confronto ufficiale nel massimo circuito internazionale. Sarà per questo una partita decisamente interessante: da un lato la combinazione servizio-dritto di Sonego e dall’altro la copertura del campo di Arnaldi saranno tra gli aspetti da considerare.

La partita tra Matteo Arnaldi e Lorenzo Sonego, valida per il secondo turno dell’ATP500 di Washington, andrà in scena quest’oggi e sarà il secondo match sul campo GrandStand. La copertura televisiva sarà offerta da Sky Sport Tennis (203) o Sky Sport Max (205); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match.

ARNALDI-SONEGO ATP WASHINGTON 2025

Mercoledì 23 luglio

GRANDSTAND – Inizio dalle 17.00 italiane

Z. Svajda (Q) vs (11) J. Lehecka

A seguire

M. Arnaldi vs (16) L. Sonego

A seguire

C. Dolehide (Q) vs (4) C. Tauson (WTA)

Non prima delle 22.00 italiane

(12) A. Davidovich Fokina vs J. Munar

A seguire

(9) F. Cobolli vs Y. Nishioka

