Dove vedere in tv Arnaldi-Fritz, ATP Washington 2025: orario, programma, streaming

Oggi, giovedì 24 luglio, si giocheranno tutti gli ottavi di finale del torneo di categoria ATP 500 in corso a Washington, negli Stati Uniti: impegno davvero complicato per l’azzurro Matteo Arnaldi, che se la vedrà con il numero 1 del seeding, lo statunitense Taylor Fritz.

Il match sarà il quinto ed ultimo di giornata sul John Harris, con il programma che si aprirà alle ore 17.00 italiane. Prima del match tra Arnaldi e Fritz, previsto comunque non prima delle ore 24.00, si giocheranno, nell’ordine Nakashima-Norrie, de Minaur-Lehecka, Townsend-Kenin e Pegula-Fernandez.

La sfida tra Arnaldi e Fritz dell’ATP 500 di Washington sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Max, mentre la diretta streaming sarà garantita da Sky Go, NOW e Tennis TV, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale del match.

CALENDARIO ARNALDI-FRITZ ATP WASHINGTON 2025

Giovedì 24 luglio – John Harris

Dalle ore 17.00

Brandon Nakashima (Stati Uniti, 14) – Cameron Norrie (Gran Bretagna)

Non prima delle ore 19.00

Alex de Minaur (Australia, 7) – Jiri Lehecka (Cechia, 11)

Non prima delle ore 21.00

Taylor Townsend (Stati Uniti, Q) – Sofia Kenin (Stati Uniti, 6)

A seguire

Jessica Pegula (Stati Uniti, 1) – Leylah Fernandez (Canada)

Non prima delle ore 24.00

Matteo Arnaldi (Italia) – Taylor Fritz (Stati Uniti, 1) – Diretta tv su Sky Sport Max

PROGRAMMA ARNALDI-FRITZ ATP WASHINGTON 2025: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Max.

Diretta streaming: Sky Go, NOW e Tennis TV.

Diretta live testuale: OA Sport.