Dove giocano i campioni d’Europa di basket U20: qualcuno troverà spazio in Serie A?

L’Italia ha vinto contro ogni pronostico gli Europei Under 20 di basket a Creta, sconfiggendo nettamente in finale la Lituania 83-66 e salendo per la terza volta sul gradino più alto del podio nella rassegna continentale giovanile dopo il 1992 (ai tempi la categoria era U22) ed il 2013. Il gruppo azzurro ha realizzato una grande impresa, salendo progressivamente di colpi nell’arco del torneo nonostante i vari infortuni che hanno ridotto all’osso (per la precisione a 8 elementi) le rotazioni di coach Alessandro Rossi.

Tra i 12 campioni d’Europa U20 sono davvero in pochi i ragazzi che hanno giocato con una discreta continuità in Serie A nel corso della stagione 2024-2025, ma vedremo se qualcosa cambierà in tal senso nei prossimi mesi sulla scia di questo risultato storico. Elisèe Assui, ala classe 2005, ha disputato 25 partite su 30 nell’ultimo massimo campionato con la maglia di Varese giocando circa 13 minuti di media e aumentando il suo minutaggio nel girone di ritorno.

Presente nelle rotazioni anche il playmaker David Torresani, con 9 minuti di media in campo nelle 28 partite giocate nella regular season della Serie A 2024-2025 con Treviso. Pochissimo spazio invece in prima squadra per Mattia De Martin a Cremona, Pietro Iannuzzi a Venezia e Stefano Trucchetti a Sassari, mentre tutti gli altri militano in club di A2 o addirittura di categorie inferiori.

Pensiamo per esempio a Francesco Ferrari, eletto MVP dell’Europeo e trascinatore dell’Italia con 26 punti in finale, reduce da una stagione in cui è stato impiegato mediamente 20 minuti a partita tra regular season e playoff in serie A2 con la maglia di Cividale. La speranza è che alcuni di questi talenti riescano finalmente a ritagliarsi un ruolo rilevante in Serie A, magari già nel 2026.