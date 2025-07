Dolore al gomito per Sinner, ma è senza fisioterapista! A chi dovrà affidarsi

Jannik Sinner ha vissuto ieri una serata surreale sul Centre Court di Wimbledon, ritrovandosi sotto di due set contro il bulgaro Grigor Dimitrov e usufruendo del ritiro del suo avversario per un grave infortunio al pettorale. Il numero uno al mondo approda così in maniera rocambolesca ai quarti di finale dei Championships 2025, ma prima di tornare in campo per sfidare lo statunitense Ben Shelton dovrà effettuare degli esami.

Il 23enne altoatesino ha dovuto fare i conti infatti con un fastidio al gomito destro in seguito ad una caduta nel corso del primo game della partita. “Un po’ di preoccupazione c’è, devo vedere come reagisco domani e come mi sveglio. Sicuramente faremo degli esami, una risonanza magnetica. È una risposta che nessuno di noi sa ancora. La priorità è sicuramente quella di vedere come sta il gomito”, le parole dell’azzurro in conferenza stampa.

“È successo subito, nel primo game. È stata una scivolata piuttosto sfortunata. L’abbiamo anche riguardata al video e non è sembrata una brutta caduta, ma ho sentito abbastanza dolore, specialmente poi quando servivo e sul dritto. Sentivo fastidio. Vediamo, domani faremo degli esami e capiremo meglio”, ha raccontato Sinner dopo il match.

Ricordiamo che Jannik, subito prima del torneo, ha annunciato la separazione da Marco Panichi e Ulises Badio. In questo momento dunque il numero uno del tennis mondiale non ha un fisioterapista all’interno del suo staff, quindi dovrà affidarsi al gruppo di fisioterapisti garantiti dal torneo. “L’ATP fornisce degli ottimi fisioterapisti in ogni caso. I dottori sono bravi. Come ho già detto, domani controlleremo con una risonanza magnetica per capire se è qualcosa di serio, poi prenderemo le decisioni del caso”, ha confermato il nativo di San Candido.