Debutto in scioltezza per Jannik Sinner a Wimbledon: un Nardi dignitoso si arrende in 3 set

Problemi praticamente pari a zero per Jannik Sinner all’esordio in quel di Wimbledon. Il numero 1 del mondo fa suo il derby con Luca Nardi per 6-4 6-3 6-0: pura formalità, in questo stato delle cose, l’approdo al secondo turno contro un giocatore che ha bisogno di fiducia e di scelte che possano maggiormente spingerlo verso un alto che avrebbe nelle sue corde. Per Jannik ora la sfida all’australiano Aleksandar Vukic, già battuto due volte in carriera. Un’ora e 48 minuti la durata del match.

Nel secondo game già c’è un Sinner che, appena può e appena Nardi accorcia qualsivoglia colpo, gli entra in campo in qualsiasi modo. Sono tre le palle break che ha a disposizione sull’1-0, ma non riesce a trasformarle. Ed è il numero 1 che si ritrova sotto 0-30 su buona risposta del pesarese sul 2-2, ma il servizio dell’altoatesino non lascia chance attive. Dopo qualche game che passa senza troppi brividi, Sinner ritrova una chance di break sul 4-3, ma è quasi tutta farina del sacco di Nardi, che una volta (anzi, tre) commette doppio fallo, un’altra serve bene e, dopo due palle del 5-3 fronteggiate, sale sul 4-4. Sul 5-4 arrivano anche due set point con un gran dritto lungolinea in corsa. Il primo se ne va con Nardi che serve bene e chiude di tocco, ma sul secondo è il marchigiano che manda largo il dritto: 6-4 Sinner.

L’assolo del numero 1 mondiale continua poco dopo, perché si prende subito il break di vantaggio anche nel secondo set in virtù di un rovescio profondo in risposta che non lascia alcun tipo di tempo a Nardi. Sinner inizia decisamente a sciogliersi e a sentire di più la palla, andando comodamente sul 4-1 e concedendosi anche un recupero-palla corta da fondo spalle alla rete di enorme qualità. Il pesarese deve annullare palle break anche qui e ce la fa, ma non ha particolare modo di avvicinarsi all’altoatesino quando è alla battuta. Il risultato è che il secondo parziale finisce 6-3, ma la sensazione è che si sarebbe potuto chiudere ancor più nettamente.

Anche in apertura di terzo parziale Sinner spinge molto forte, guadagnando due palle break, e Nardi deve fare i numeri (compreso un punto lunghissimo chiuso di dritto) per restare agganciato. Al terzo tentativo il classe 2001 spinge e strappa la battuta al 2003, che perde definitivamente la bussola e quasi si consegna all’illustre connazionale. Sinner sale 3-0 strappando la battuta a zero, trasformando il parziale, fondamentalmente, in una specie di one man show da poco più di 20 minuti. La chiusura è affidata a una risposta che Nardi non riesce neppure a ben impattare, poi i due si salutano in maniera cordiale.

Sostanziale ordinaria amministrazione per Sinner: 28 vincenti e 17 gratuiti contro il 19-33 di un Nardi che, in questo senso, fa aumentare di parecchio il divario nel finale. Efficacia totale al servizio di Jannik, al di là del 58%-55% di prime in campo oggi: 34/38 per punti vinti con la prima, 19/27 con la seconda.