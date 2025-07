Darderi-Thompson oggi in tv, Wimbledon 2025: orario, programma, streaming

Potenziale momento storico per Luciano Darderi. Il tennista classe 2002 di Villa Gesell, che però all’Italia ha donato tutta la propria carriera tennistica, può tentare il colpo grosso e andare agli ottavi di Wimbledon.

Dall’altra parte della rete c’è Jordan Thompson, per quella che è una sfida quasi da ora o mai più: l’australiano, infatti, sa di avere un’occasione enorme per centrare i primi ottavi a Wimbledon. Ma, alla fine dei conti, lo stesso discorso vale per Darderi, che sull’erba anche l’anno scorso dimostrò di valere (portando al quinto set un Lorenzo Musetti futuro semifinalista). Si giocherà sul Court 18, uno dei campi esterni più belli al mondo nonché scolpito nella storia da Isner-Mahut del 2010 (non per caso c’è la targa commemorativa).

Il match tra Luciano Darderi e Jordan Thompson sarà il quarto sul Court 18 dalle ore 12:00 italiane e comunque non prima delle ore 16:00. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su Sky Sport Uno (201) e un canale Sky Wimbledon tra 1 e 6 (251-256), nonché in diretta streaming su SkyGo e Now. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO DARDERI-THOMPSON, WIMBLEDON 2025 OGGI

Court 18

Ore 12:00 Glasspool (GBR)/Olmos (MEX)-Withrow (USA)/Khromacheva – 1° turno doppio misto

NP 13:30 Fucsovics (HUN)-Monfils (FRA) – 2° turno uomini (Sospesa sul 6-4 1-6 4-6 7-6(5)

Chan (TPE)/Krejcikova (CZE)-Errani (ITA)/Paolini (ITA) [3] – 2° turno doppio donne

NP 16:00 Darderi (ITA)-Thompson (AUS) – 3° turno uomini – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Wimbledon 1-6 (da 251 a 256)

PROGRAMMA DARDERI-THOMPSON: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Wimbledon 1-6 (da 251 a 256)

Diretta streaming: SkyGo, Now

Diretta Live testuale: OA Sport