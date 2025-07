Daniel Evans ignora Novak Djokovic: “Non guarderò la sua partita, ho altre cose da fare”

Sarà Daniel Evans domani l’avversario che Novak Djokovic affronterà nel secondo turno di Wimbledon. Il britannico, wild card, ha sfruttato al meglio l’opportunità del sorteggio, che l’ha visto confrontarsi con il connazionale Jay Clarke (wild card) e imporsi con il punteggio di 6-1 7-5 6-2.

Nole, dal canto suo, è stato costretto a faticare un po’ di più nella sua prima uscita nei Championships, considerata l’ottima prestazione del francese Alexandre Muller. L’asso serbo l’ha spuntata col punteggio di 6-1 6-7 (7) 6-2 6-2 in 3 ore e 21 minuti di gioco, mettendo in mostra un’ottima condizione fisica.

Un match che Evans non ha guardato o seguito, stando alle sue dichiarazioni dopo la vittoria nel primo turno: “Onestamente, non lo guarderò. Ho cose da fare stasera, tipo recuperare e cenare. Non vedo l’ora di avere un po’ di tempo libero, di andarmene da qui e di godermi il mio giorno libero domani“, le parole del britannico.

“Sarà una buona opportunità contro Djokovic in questo momento; probabilmente non c’è occasione migliore che affrontarlo qui a Wimbledon. In fondo, è per questo che ci alleniamo, quindi arriverà il giorno in cui affronteremo i migliori nei tornei più importanti“, ha concluso il trentacinquenne del Regno Unito.