Da quanto Sinner non batte Alcaraz? Digiuno lungo, ma c’è un precedente non ufficiale dominato

Jannik Sinner contro Carlos Alcaraz, non una rivalità, ma la rivalità attualmente in voga nel tennis mondiale. Sono tanti i momenti che hanno ormai certificato il cambio di scenario, e che stanno consegnando a loro due il ruolo di figure di riferimento della scena attuale almeno per qualche anno, salvi eventuali futuri inserimenti.

Al momento il bilancio dei precedenti dice ufficialmente 4-8 per Alcaraz, che ha allungato in maniera significativa nel 2024 e 2025 a causa delle cinque vittorie consecutive in eventi ufficiali: semifinale a Indian Wells, semifinale al Roland Garros e finale a Pechino nel 2024, finale a Roma e finale ancora al Roland Garros nel 2025. In quattro di queste cinque occasioni, peraltro, sono arrivati sia la rimonta che il filo di lana.

In realtà, il bilancio totale dovrebbe essere di 5-9, perché a questi confronti non ne vengono mai aggiunti altri due: il challenger ad Alicante nel 2019, con sfida vinta da Alcaraz a livello di primo turno, e il Six Kings Slam, disputato a ottobre 2024 (e che verrà replicato quest’anno), in cui arrivò un 6-7 6-3 6-3 a favore di Sinner.

In buona sostanza, ad ogni modo, l’ultima vittoria ufficiale di Jannik contro Alcaraz risale alla semifinale di Pechino 2023, del 3 ottobre di quell’anno, che è anche l’unica vittoria finora raccolta in due set, dato che fu un 7-6(4) 6-1 senza troppe spiegazioni sulla strada di quella che fu l’esplosione dell’attuale numero 1 in maniera definitiva. Nonostante questo, il livello tra i due è di una vicinanza enorme, e per vederlo basta leggere i punteggi delle ultime sfide. In attesa della numero 13 (o 15, a seconda dei conteggi), la seconda sul Centre Court.