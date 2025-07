Da quando un italiano non vinceva al Tour de France? Milan spezza un digiuno infinito

27 luglio 2019. Fino a questa mattina era questa la data dell’ultima vittoria di un italiano in una tappa Tour de France: Vincenzo Nibali si impose a Val Thorens, al termine di una fuga da lontano nella mini frazione di 59,5 chilometri partita da Albertville (il percorso originario era di 130 km, poi venne accorciato a causa della frana sul Cormet de Roselend).

Un ciclista del Bel Paese non era più riuscito a imporsi alla Grande Boucle: un uomo di classifica non c’è nei fatti più stato, il velocista di punta è mancato, interpreti delle corse di un giorno sono scarseggiati e non c’è mai stata fortuna nelle fughe da lontano, senza dimenticarsi del fatto che il contingente tricolore in terra transalpina è sempre stato molto risicato.

Oggi, 12 luglio 2025, il digiuno si è spezzato: dopo 2.176 giorni e 113 tappe avare di soddisfazioni, un italiano è tornato a vincere nella corsa a tappe più prestigiosa e importante al mondo. Dopo 5 anni, 11 mesi e 350 giorni dalla stoccata dello Squalo, Jonathan Milan ha saputo imporsi con una volata regale sul traguardo di Laval.

Perfetta lettura dello sprint, ottima gestione del treno, lancio al momento giusto, grande gamba fin sull’arrivo in leggera salita e successo in faccia a grandi big come il belga Wout van Aert, l’australiano Kaden Groves e il tedesco Pascal Ackermann. L’alfiere della Lidl-Trek indossa anche la maglia verde ed è in lotta per imporsi nella prestigiosa classifica a punti.

DA QUANDO L’ITALIA NON VINCEVA AL TOUR DE FRANCE?

27 luglio 2029: 5 anni, 11 mesi e 350 giorni.