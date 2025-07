Da Lorenzo a Lorenzo: senza Musetti, occasione per Sonego a Wimbledon

Il sorteggio aveva proposto una concreta possibilità di derby azzurro al secondo turno di Wimbledon 2025 tra Lorenzo Sonego e Lorenzo Musetti, ma quest’ultimo ha pagato a caro prezzo una forma fisica non ottimale dopo l’infortunio rimediato durante la semifinale del Roland Garros con Carlos Alcaraz, perdendo subito sull’erba dell’All England Club contro l’ostico georgiano Nikoloz Basilashvili.

A questo punto i riflettori si spostano da un Lorenzo all’altro in uno spicchio di tabellone adesso più aperto che mai, con all’orizzonte un possibile quarto di finale con il numero uno al mondo Jannik Sinner ed in precedenza un ottavo con il temibile americano Ben Shelton (n.10 del seeding). Si tratta di una grande occasione per Sonego, che vanta un ottavo di finale nel 2021 (perdendo con un certo Roger Federer) come miglior risultato in carriera ai Championships.

Il trentenne torinese dovrà però pensare in primis al suo prossimo avversario Basilashvili, ex numero 16 del ranking ATP che ha superato le qualificazioni sui prati di Roehampton prima di regolare Musetti in quattro set. Il georgiano, battendo il toscano, ha ereditato automaticamente il tabellone della testa di serie numero 7 ed in effetti non sono presenti ostacoli insormontabili almeno fino a Shelton negli ottavi.

Sonego ha il gioco per poter mettere in difficoltà Basilashvili, anche se molto dipenderà dal rapporto vincenti/errori non forzati del 33enne nativo di Tbilisi. In caso di vittoria, il piemontese affronterebbe ai sedicesimi uno tra il big server Reilly Opelka ed il vincente della sfida di primo turno non ancora terminata tra lo statunitense Brandon Nakashima (avanti due set a uno) ed il cinese Bu Yunchaokete.