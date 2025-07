Cosa si è fatto Jannik Sinner? Monaco spiega l’esito della risonanza magnetica

Jannik Sinner si prepara ad affrontare lo statunitense Ben Shelton oggi pomeriggio sul Court 1 nei quarti di finale di Wimbledon 2025. Il numero uno al mondo si sta allenando in mattinata con Jacopo Vasamì per verificare le condizioni del suo gomito destro dopo la caduta di lunedì sera nel primo game della partita contro Grigor Dimitrov, che si è poi ritirato per un infortunio al pettorale avanti 2 set a 0.

“Sappiamo che a livello di esami non c’è un problema particolare. Si parla quindi di una botta, di antiinfiammatori, di ghiaccio e di tutte quelle cose che possono servire. Non c’è Badio, non c’è Panichi, ma c’è l’ATP e anche la FITP che porta uno staff di medici diretto dalla figlia del dottor Parra che segue i giocatori italiani. Nessun problema quindi da questo punto di vista“, spiega Guido Monaco nella puntata odierna di TennisMania.

“Se si tratta di un dolore, in 48 ore sicuramente la situazione può migliorare molto. Il fatto che ieri abbia colpito ne è una riprova, come il fatto che abbia giocato dal primo game tutta la partita con Dimitrov, perché magari se ti fai male a metà incontro lo porti a termine perché sei a caldo e dopo può essere che hai male. Non è un dettaglio secondo me. La partita l’ha giocata. 5-4 al secondo set ha fatto contro-break, ha servito a 210 km/h. Se ha preso una botta ed è riuscito a finire il match in quel momento, 48 ore dopo c’è tutto per essere ottimisti perché lui scenda in campo con tutto quello che può aver preso“, aggiunge Monaco.

“Ci sono anche le iniezioni di antidolorifico, ci sono tante cose. La partita può essere nelle condizioni di giocarla. Poi se nel warm-up si sveglia stamattina, sente male e decide di ritirarsi…Può succedere di tutto. Io non ho certezze in questo senso. Questa vicenda comunque non aiuta, perché oggi magari se la può cavare anche un Sinner all’80%, mentre in semifinale e ancora di più in finale all’80 non te la cavi. Ha avuto un infortunio di lieve entità. Che poi questo lo porti ad un ritiro può anche essere, ma il problema è di lieve entità“, rivela la voce tecnica di Eurosport.

