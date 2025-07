Cosa ha detto Sinner alla principessa Kate ed ai reali d’Inghilterra: il dialogo post-vittoria

Nell’ampio cerimoniale che coinvolge il vincitore di Wimbledon è previsto l’incontro con la famiglia reale: Jannik Sinner ha incontrato l’erede al trono, il Principe William, sua moglie Kate, la Principessa del Galles, ed i due figli.

Jannik Sinner, al primo successo a Wimbledon, era notevolmente emozionato, per questo incontro previsto dal protocollo, al quale però forse non era preparato. L’azzurro li ha ringraziati per aver assistito al match: “Grazie per essere venuti, è stato un onore giocare di fronte a voi“.

La Principessa del Galles, Kate, si è poi rivolta a Jannik Sinner, e gli ha svelato che i due figli, George e Charlotte, giocano entrambi a tennis, ed indicandoli ha affermato all’azzurro: “Sei un’ispirazione per tutti, anche per loro“.