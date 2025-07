Contro il Belgio per allungare la serie: le azzurre ripartono da Apeldoorn in VNL

Dopo otto vittorie su otto e una striscia aperta di 23 successi consecutivi nelle competizioni ufficiali, la Nazionale italiana femminile è pronta a tornare in campo mercoledì 9 luglio alle ore 17:00 per affrontare il Belgio nel nono match della fase preliminare della Volleyball Nations League 2025. La partita inaugurerà la quarta e ultima settimana della prima fase, interamente ospitata ad Apeldoorn, nei Paesi Bassi.

Guidata da Julio Velasco, l’Italia arriva all’appuntamento in vetta alla classifica e forte di un rendimento impeccabile fin qui. Dopo il brillante debutto nella tappa di Rio de Janeiro, culminato con il prestigioso 3-0 rifilato al Brasile davanti al suo pubblico, le azzurre hanno proseguito con autorità anche a Hong Kong, dove hanno confermato solidità e ampiezza della rosa, nonostante le assenze importanti di Orro, Sylla e Antropova. Proprio nel secondo round si sono messe in luce diverse protagoniste: Carlotta Cambi, precisa e sicura in cabina di regia, Alice Degradi, sempre più incisiva in attacco e attenta in seconda linea, e la giovanissima Stella Nervini, che ha saputo conquistarsi spazio e fiducia. Al centro, Fahr e Danesi continuano a offrire certezze, mentre in difesa le esperte De Gennaro e Fersino si alternano con efficacia.

Il Belgio, attualmente 14° con un bilancio di tre vittorie e cinque sconfitte, rappresenta un avversario giovane e promettente ma ancora distante dai livelli più alti del panorama internazionale. Atlete come Radovic, Lemmens, Van Sas, Demeyer e Van Elsen stanno costruendo esperienza, ma faticano ancora a reggere l’urto contro le nazionali di vertice. In seconda linea, Debouck e Rampelberg offrono buona copertura, ma la distanza tecnica con le big rimane evidente.

Per l’Italia si tratta dunque di un’occasione preziosa per continuare a far ruotare le proprie atlete, gestire le energie e mantenere alto il livello competitivo in vista dei successivi, ben più impegnativi, scontri con Serbia, Turchia e Olanda. Quattro partite in cinque giorni che serviranno a consolidare il primato e ad arrivare nel miglior stato possibile alle Finals di Lodz.

C’è un po’ di Italia anche nello staff tecnico del Belgio, capitanato da Kris Vansnick, perché l’assistente del coach belga è Andrea Panzeri, in Italia assistant coach prima a Novara e poi alla Savino del Bene Scandicci. Bisogna dire che all’appello, per questa ultima settimana di sfide, in casa belga mancano due elementi molto importanti come Britt Herbots, che si è appena sposata, e la centrale di Busto Arsizio Silke Van Avermaet. L’alzatrice della squadra belga è Elise Van Sas, 28 anni tra poco, dallo scorso anno all’Asterix Beveren. Le alzatrici chiamate per questa settimana sono ben tre: ci sono anche Charlotte Krenicky, 25 anni dell’Allianz Stuttgart in Germania, e Lara Nagels, anche lei nel campionato tedesco nelle file del VfB Suhl LOTTO Thüringen.

Tre anche le opposte. La titolare dovrebbe essere Pauline Martin, classe 2002, dallo scorso anno in forza all’Allianz Stuttgart in Germania, ma al suo fianco ci sono la giovanissima 19enne Saar Bertels, dell’Asterix Beveren, e, ancora più giovane, Liese Verhelst, 17 anni, del Topsportschool Vilvoorde. In banda si giocano il posto Tea Radovic, passata in questa sessione di mercato dal Darta Bevo Roeselare al Capital at work BÀO Tchalou Volley, sempre nella massima serie belga, Nel Demeyer, 24 anni, del VC Oudegem, e Eline Van Elsen, 21 anni, del Damesvolley Dok Noord Gent.

Le centrali titolari, in assenza di Van Avermaet, dovrebbero essere Britt Fransen, 26 anni, dell’Asterix Beveren, e il nuovo acquisto della Bartoccini – Mc Restauri Perugia, ex Dresdner SC 1898, Nathalie Lemmens, 30 anni, e Anna Koulberg, 20 anni, che si è trasferita in estate dal Potsdam all’Allianz Stuttgart. I liberi sono Britt Rampelberg, 25 anni, in forza alla squadra francese del Pays d’Aix Venelles, e Noor Debouck, bandiera dell’Asterix Beveren, classe 2005.