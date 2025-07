Come sta il gomito di Jannik Sinner? “C’è preoccupazione”. Il video della conferenza stampa

Jannik Sinner passa il turno e approda per il quarto anno consecutivo ai quarti di finale nel torneo di Wimbledon, ma questa è davvero l’unica notizia positiva della giornata di ieri per il numero uno al mondo. L’azzurro, condizionato anche da un fastidio al gomito destro dopo una caduta avvenuta nel primo game, ha perso i primi due set usufruendo poi del ritiro del suo avversario bulgaro Grigor Dimitrov (grave infortunio al pettorale) sul 2-2 del terzo.

“Un po’ di preoccupazione c’è, devo vedere come reagisco domani e come mi sveglio. Sicuramente faremo degli esami, una risonanza magnetica. È una risposta che nessuno di noi sa ancora. Devo fare qualche check domattina. La priorità è sicuramente quella di vedere come sta il gomito“, ha dichiarato l’altoatesino in conferenza stampa dopo il match.

“È successo subito, nel primo game. È stata una scivolata piuttosto sfortunata. L’abbiamo anche riguardata al video e non è sembrata una brutta caduta, ma ho sentito abbastanza dolore, specialmente poi quando servivo e sul dritto. Sentivo fastidio. Vediamo, domani faremo degli esami e capiremo meglio“, ha spiegato Sinner a proposito del suo problema fisico.

“Lui ha servito veramente molto, molto bene. Ho fatto fatica a rispondere. Ha servito in modo preciso e costante. Io invece non servito benissimo e non ho mosso la palla come volevo, facevo anche un po’ di fatica a muovermi in campo. Però c’è tanto del suo merito. C’era anche un po’ di vento e l’ha usato bene a suo favore, in tanti oggi sono andati in difficoltà con un po’ di vento. Di informazioni ce ne sono tante. Adesso però dobbiamo capire quanto tempo mi dà il mio problema per allenarci domani e per preparare la prossima partita. Ma poi ci penseremo”, il commento del campione in carica degli Australian Open.