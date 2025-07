Come funzionano i festeggiamenti di Jannik Sinner: la procedura a Wimbledon con il trofeo

Vincere a Wimbledon rappresenta il sogno più intimo per chiunque giochi a tennis: alzare al cielo il trofeo in uno dei templi più iconici dello sport mondiale, mettere le mani sullo Slam per eccellenza, festeggiare sulla prestigiosa erba londinese sono gesta che non hanno eguali e che verranno ricordate per sempre da chi ha avuto la bravura di arrivare a toccare il cielo con un dito dal punto di vista sportivo.

Le emozioni che Jannik Sinner sta vivendo nella capitale britannica sono uniche nel loro genere anche per chi aveva già conquistato tre Slam prima di oggi (due Australian Open e uno US Open). A impreziosire l’apoteosi è anche il particolare protocollo previsto per i festeggiamenti che accompagnano Wimbledon, nel solco della grande tradizione tipica dell’All England Club.

Il numero 1 del mondo ha ricevuto la mitica coppa d’oro in campo dalle mani di Sua Altezza Reale Catherine “Kate” Middleton, principessa del Galles e moglie di William, principe del Galles ed erede al trono del Regno Unito (anch’egli presente in tribuna nella giornata odierna per gustarsi la finale insieme ai figli George e Charlotte).

Dopo il consueto discorso in campo, Jannik Sinner è stato introdotto da Debbie Jevans, Chair of the Board dell’All England Club, nel locale dove si trova l’albo d’oro di Wimbledon e gli è stato mostrato il suo stesso nome, che fa seguito a quello di Carlos Alcaraz: 2025 J. Sinner è stato testualmente riportato, oro su verde.

Contestualmente ha ricevuto la spilletta dell’All England Club, che nei fatti lo rende un membro del circolo. A quel punto ha salito una scaletta, ha avuto un breve dialogo con Kate Middleton, ha stretto la mano a William e ha scambiato un paio di parole con George e Charlotte, che sembravano molto interessati al tennis.

Pochi passi per presentarsi sulla terrazza, dove ha alzato al cielo il trofeo davanti ai 15.000 spettatori che avevano assistito alla partita sul Campo Centrale e a chi ha gustato l’incontro da più lontano. A seguire una serie di strette di mano a precedere la conferenza stampa di rito: Jannik Sinner ha vinto Wimbledon 2025.