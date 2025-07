Come cambia il tabellone di Sinner a Wimbledon con le eliminazioni di Musetti e Shapovalov: moria di teste di serie

Wimbledon si è aperto con l’uscita di scene di diverse di teste di serie e nella parte alta del tabellone sono fioccate le eliminazioni al primo turno, a cominciare da Lorenzo Musetti (numero 7 del seeding, battuto in quattro set dal georgiano Nikoloz Basilashvili) e dal canadese Denis Shapovalov (numero 27 che ha ceduto in quatto parziali al cospetto dell’argentino Mariano Navone). Questi saluti prematuri hanno chiaramente cambiato fisionomia al tabellone di Jannik Sinner, numero 1 del mondo che oggi ha travolto Luca Nardi e che al secondo turno se la dovrà vedere con l’australiano Aleksandar Vukic.

L’impegno con l’oceanico non dovrebbe più di tanto impensierire il fuoriclasse altoatesino, che al terzo turno non sarà chiamato a fare i conti con una mina vagante come Shapovalov: dall’altra parte della rete ci sarà o Navone o il vincente del confronto tra lo spagnolo Martinez e il britannico Loffhagen. Il cammino verso gli ottavi di finale appare su misura per il nostro portacolori, che in avvio di seconda settimana potrebbe incrociare lo statunitense Tommy Paul (numero 13), atteso dall’austriaco Ofner e poi da chi avrà la meglio nello spicchio con Dimitrov-Nishioka e Comesana-Moutet.

Il sogno era quello di un quarto di finale contro Musetti, ma il derby italiano non si potrà materializzare. Il rischio è quello di un dentro o fuori con lo statunitense Ben Shelton (numero 10), avversario decisamente pericoloso e che potrebbe impensierire Jannik Sinner su questa superficie. Attenzione al cammino dell’americano: debutto con Bolt, poi il vincente di Hijikata-Goffin, possibile incrocio con Ugo Humbert (esordio con Monfils, poi o Kovacevic o Fucsovics) e un quarto con chi la spunterà nel quadrante con Nakashima-Bu, Shevchenko-Opelka, Sonego-Basilashvili.

In semifinale il rischio è di trovare il serbo Novak Djokovic o il britannico Jack Draper, salvo possibili sorprese, mentre la sfida con Carlos Alcaraz potrebbe materializzarsi solo nella finale di domenica 13 luglio.