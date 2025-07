Come cambia il tabellone di Matteo Arnaldi a Toronto con l’eliminazione di Fonseca: occasione da capitalizzare

Sono cinque gli azzurri ancora in tabellone al Masters 1000 di Toronto. Quattro di loro hanno usufruito di un bye al primo turno, con il solo Matteo Gigante che si è qualificato per il secondo turno. Tra coloro che hanno saltato un turno c’è Matteo Arnaldi, che si aspetta ora ad affrontare l’australiano Tristan Schoolkate.

Doveva essere il brasiliano Joao Fonseca sulla carta l’avversario dell’azzurro, ma il tennista sudamericano è stato sconfitto a sorpresa da Schoolkate in due set con il punteggio di 7-6 6-4 in un’ora e trentaquattro minuti di gioco. Una prestazione sicuramente di alto livello per il numero 103 del mondo, mentre sicuramente grande delusione per Fonseca in questo suo primo match sul cemento americano.

Per Arnaldi si apre certamente una possibilità di raggiungere gli ottavi di finale, visto che il ligure parte decisamente favorito contro l’australiano. Il nativo di Sanremo è reduce da un buon torneo a Washington, dove è stato sconfitto solamente agli ottavi contro Taylor Fritz dopo una buona prestazione.

Bisogna ricordare che Arnaldi difende la clamorosa semifinale dell’anno scorso a Montreal. L’azzurro rischia di perdere molti punti e dunque deve cercare di spingersi il più avanti possibile a Toronto. Una vittoria porterebbe Arnaldi agli ottavi contro probabilmente Alexander Zverev, testa di serie numero uno, che affronta l’australiano Adam Walton e dunque è decisamente favorito.