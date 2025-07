Come cambia il tabellone di Jasmine Paolini con l’eliminazione di Qinwen Zheng. Fuori la n.6 del mondo

Jasmine Paolini ha faticato al debutto di Wimbledon, riuscendo a superare la lettone Anastasja Sevastova (numero 402 del ranking WTA) in rimonta con il punteggio di 2-6, 6-3, 6-2. Dopo un primo set molto contratto contro un’avversaria che sulla carta non doveva creare troppi grattacapi, la numero 5 del mondo ha cambiato ritmo ed è riuscita a spuntarla, guadagnando così il diritto di proseguire la propria avventura sull’erba londinese.

La giornata odierna si è però aperta con una buona notizia in prospettiva per la tennista toscana, finalista lo scorso anno nel terzo Slam della stagione: la cinese Qinwen Zheng, numero 6 della graduatoria internazionale, è stata eliminata al suo esordio. L’asiatica ha perso contro la ceca Katerina Siniakova (numero 81) con il punteggio di 7-5, 4-6, 6-1 e dunque non sarà più sulla strada della nostra portacolori, desiderosa di andare lontano a Wimbledon.

La vincitrice degli Internazionali d’Italia avrebbe potuta incrociarla in un potenziale quarto di finale. Jasmine Paolini è ora attesa dalla non irresistibile russa Kamilla Rakhimova, poi dovrà stare attenta a un potenziale terzo turno contro la ceca Linda Noskova (favorita contro la tedesca Lys) prima di un eventuale ottavo di finale contro chi la spunterà nello spicchio che prevede Haddad Maia-Galfi e Zarazua-Anisimova.

Chi sarebbe la rivale ai quarti dopo la precoce eliminazione di Zheng? La russa Diana Shnaider (attesa dalla francese Parry e poi dalla vincente di Tomova-Kartal) e la giapponese Naomi Osaka (contro Siniakova e poi contro la vincente di Krueger-Pavlyuchenkova) sono le due più accreditate, ma le sorprese sono sempre dietro l’angolo sulla sacra erba britannica.