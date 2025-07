Come cambia il tabellone dell’Italia in Nations League di volley con l’eliminazione della Francia. Polonia favorita sul Brasile?

La Francia si era presentata con grandi ambizioni alla Final Eight della Nations League di volley maschile, dove era chiamata a difendere il trofeo conquistato lo scorso anno prima del trionfo alle Olimpiadi di Parigi 2024. I Galletti si sono però spenti a sorpresa nei quarti di finale: al debutto sul campo di Ningbo (Cina), la quotata formazione transalpina è stata battuta dalla Slovenia per 3-1. La terza forza della fase preliminare ha ceduto contro la sesta classificata, capace di inventarsi una grande impresa e dando così un nuovo volto al tabellone dell’Italia nella prestigiosa competizione internazionale.

La nostra Nazionale ha avuto la meglio su Cuba per 3-1 e attendeva di conoscere l’identità della propria avversaria in semifinale: il pronostico della vigilia diceva Francia e invece i ragazzi del CT Fefé De Giorgi troveranno i balcanici dall’altra parte della rete nel match in programma sabato 2 agosto (ore 09.00). Una notizia di certo non negativa: la tendenza con i transalpini era decisamente negativa (ko lo scorso anno nei quarti di Nations League e nella semifinale dei Giochi, sconfitta poche settimane fa nella fase preliminare), mentre con i balcanici gli ultimi precedenti sono favorevoli.

Senza scomodare la finale degli Europei 2021 e la semifinale dei Mondiali 2022, dove l’allora nuovo gruppo guidato dal tecnico pugliese era salito sul gradino più alto del podio, basta tornare allo scorso 19 luglio per trovare una schiacciante affermazione di Simone Giannelli e compagni: 3-0 (25-22; 25-20; 25-23), tra l’altro nella tana slovena di Lubiana. In quell’occasione i ragazzi allenati da coach Fabio Soli (Campione d’Italia con Trento un paio di mesi fa) si sono rilevati tutt’altro che insuperabili: non andranno sottovalutati, ma è indubbiamente un avversario sulla carta più alla portata rispetto alla Francia.

L’altra semifinale sarà invece tra Brasile e Polonia: i verdeoro hanno ceduto il primo set alla modesta Cina in maniera inattesa, ma poi sono riusciti a sciogliersi e a meritarsi la semifinale dopo aver primeggiato nella fase preliminare; i biancorossi hanno regolato il Giappone dopo un paio di set molto equilibrati. La compagine di Wilfredo Leon e compagni potrebbe essere annoverata come la favorita della vigilia, anche se i pimpanti verdeoro hanno tutti i mezzi per prevalere. In caso di Italia-Polonia in finale si tratterebbe del terzo atto conclusivo tra queste due squadre dopo la finale dei Mondiali 2022 (vinti dagli azzurri) e quella degli Europei 2023 (di marca biancorossa).

TABELLONE NATIONS LEAGUE VOLLEY

Brasile vs Polonia

Italia vs Slovenia