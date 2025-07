Come cambia il ranking ATP con l’eliminazione di Zverev? Gli scenari di Sinner e Alcaraz. E un possibile sorpasso…

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz saranno rispettivamente numero 1 del mondo e numero 2 del ranking ATP al termine di Wimbledon, indipendentemente da come andrà il terzo Slam della stagione. I piazzamenti del fuoriclasse altoatesino e dello spagnolo erano già certi alla vigilia del torneo sull’erba londinese, ma chiaramente il bottino dei due grandi rivali dipenderà dalla caratura dei rispettivi cammini sui sacri prati: l’azzurro svetta virtualmente con 10.880 punti, mentre l’iberico insegue a quota 7.350.

Ricordiamo come potrà crescere il proprio attivo dopo i 50 punti raccolti per la qualificazione al secondo turno: 100 per il terzo turno, 200 per gli ottavi, 400 per i quarti, 800 per la semifinale, 1.300 per la finale, 2.000 per il trionfo. Lo scarto massimo sarà di 2.680 punti (Sinner vincendo volerebbe a 12.030), quello minimo di 750 (Alcaraz vincendo si isserebbe a 7.350).

Alle loro spalle si trova attualmente il tedesco Alexander Zverev, clamorosamente eliminato dal francese Arthur Rinderknech al quinto turno. Il transalpino ha firmato l’impresa contro il numero 3 del mondo, che doveva difendere 200 punti per gli ottavi dell’anno scorso e invece va in saldo negativo di 190 punti: lunedì 14 luglio sarà fermo a quota 6.310 punti e non è detto che occuperà la stessa posizione con cui si era presentato in terra britannica.

Alexander Zverev rischia infatti di subire un sorpasso: il padrone di casa Jack Draper, attualmente quarto con 4.610 punti, potrebbe sopravanzarlo nel caso in cui alzasse al cielo il trofeo di fronte al proprio pubblico, volando così a 6.600 punti. Il sorpasso non sarà possibile per lo statunitense Taylor Fritz, virtualmente quinto con 4.285 punti e che anche in caso di trionfo non andrà oltre 6.235 punti.