Colpo di scena in Sinner-Dimitrov: il bulgaro si accascia al suolo e si ritira. Cosa è successo esattamente

Jannik Sinner avanza ai quarti di finale del torneo di singolare maschile di Wimbledon 2025 in seguito al ritiro di Grigor Dimitrov nel corso del terzo set del match in cui il bulgaro era in vantaggio per 6-3 7-5 2-2 prima di infortunarsi alla spalla destra.

Nel quarto game del terzo set Dimitrov sembrava aver accusato un primo problema nel punto che lo aveva portato sul 40-0, ma poi aveva servito un ace che era valso il 2-2, accasciandosi al suolo al termine del movimento del servizio a causa del dolore provato.

Dimitrov è stato accompagnato in panchina da medico e fisioterapista, e sin da subito è apparso chiaro che il bulgaro avesse problemi a sollevare la spalla destra. A nulla è servito il medical timeout, dato che il numero 19 del seeding è stato costretto ad alzare bandiera bianca.

L’infortunio alla spalla destra del bulgaro è serio, e Dimitrov è apparso sull’orlo del pianto, probabilmente sia per il dolore sia per l’occasione persa, ed è uscito dal campo coprendosi il volto con l’asciugamano, proprio per nascondere le lacrime.