Cobolli, ricordi Nadal? Con Djokovic non va ripetuto lo stesso errore

Flavio Cobolli non dovrà ripetere lo stesso errore. Nel 2024 gli era capitato di affrontare per la prima volta Rafa Nadal a Barcellona e Novak Djokovic a Shanghai e il risultato era stato molto negativo per lui. Tensione a bloccarlo, al cospetto di atleti che ha ammirato e idolatrato da appassionato di questo sport così particolare.

Già, il tennis è tanto affascinante, quanto crudele, e l’ammirazione verso giocatori di così alto lignaggio finisce per diventare una zavorra e far evaporare le proprie certezze. Questo era accaduto nei match citati contro due “mostri sacri” e Flavio dovrà ricordarsi di quell’esperienza e soprattutto di quanto fatto a Wimbledon finora.

Nel percorso che l’ha portato per la prima volta a raggiungere i quarti in uno Slam ci sono lavoro e dedizione, andando anche oltre i limiti che si pensava di avere. Sulla superficie su cui meno si aspettava di fare strada, l’erba, Cobolli ha trovato la chimica perfetta, adattando le proprie caratteristiche da contrattaccante al contesto in sé.

Se ne dovrà ricordare nel prossimo incrocio con Nole, sul Centrale, dimenticandosi di affrontare colui a cui avresti chiesto l’autografo, ma un avversario da battere per continuare a sognare.