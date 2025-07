Classifica Tour de France 2025, sesta tappa: van der Poel riprende la maglia gialla, Pogacar con 1’13” su Vingegaard

La sesta tappa del Tour de France 2025 proponeva un finale molto mosso, con gli ultimi trenta chilometri caratterizzati dalla Cote de Saint-Michel-de-Motjoie (3,7 km al 4,2% di pendenza media), dallo strappo di Vire (750 metri all’8,9%) e dalla Cote de Vaudray (1200 metri al 7,1%) prima dell’ultimo chilometro in ascesa verso il traguardo. Non si sono però mossi gli uomini di classifica, che hanno lasciato fare gli specialisti delle classiche e c’è così stato il cambio di maglia gialla.

L’olandese Mathieu van der Poel l’aveva ceduta ieri pomeriggio al termine della cronometro individuale e oggi se l’è ripresa dopo aver attaccato da lontano nella giornata terminata con la vittoria in solitaria dell’irlandese Ben Healy. L’alfiere della Alpecin-Deceuninck è tornato a indossare il simbolo del primato, ceduto con favore dallo sloveno Tadej Pogacar, che si è presentato in terra transalpina per salire sul gradino più alto del podio a Parigi per la quarta volta in carriera.

Pogacar e gli altri big hanno ceduto 5’27” Ben Healy e 1’29” van der Poel, così la classifica generale è stata ridisegnata quando devono ancora iniziare le grandi montagne, che stravolgeranno nuovamente lo scenario. Mathieu van der Poel veste la maglia gialla con un solo secondo di vantaggio nei confronto di Pogacar, il belga Remco Evenepoel si trova a 42” dal balcanico, mentre il danese Jonas Vingegaard accusa un distacco di 1’13” dal suo grande rivale.

Di seguito la classifica generale del Tour de France 2025 al termine della sesta tappa. Domani (venerdì 11 luglio) è in programma la settima frazione: 197 km da Saint-Malo al Mur-de-Bretagne, gli ultimi due chilometri sono al 7,1% di pendenza media e si preannuncia una grande sfida tra gli uomini in lizza per la maglia gialla.

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2025 (al termine della sesta tappa)

1 6 ▲5 van der Poel Mathieu Alpecin – Deceuninck 25 16″ 21:52:34

2 1 ▼1 Pogačar Tadej UAE Team Emirates – XRG 16″ 0:01

3 2 ▼1 Evenepoel Remco Soudal Quick-Step 0:43

4 3 ▼1 Vauquelin Kévin Arkéa – B&B Hotels 1:00

5 4 ▼1 Vingegaard Jonas Team Visma | Lease a Bike 8″ 1:14

6 5 ▼1 Jorgenson Matteo Team Visma | Lease a Bike 1:23

7 7 – Almeida João UAE Team Emirates – XRG 1:59

8 33 ▲25 Healy Ben EF Education – EasyPost 10″ 2:01

9 9 – Lipowitz Florian Red Bull – BORA – hansgrohe 2:32

10 8 ▼2 Roglič Primož Red Bull – BORA – hansgrohe 2:36

11 11 – Onley Oscar Team Picnic PostNL 2:42

12 10 ▼2 Skjelmose Mattias Lidl – Trek 3:13

13 13 – Mas Enric Movistar Team 3:35

14 14 – Buitrago Santiago Bahrain – Victorious 3:57

15 15 – Johannessen Tobias Halland Uno-X Mobility 3:58

16 12 ▼4 Paret-Peintre Aurélien Decathlon AG2R La Mondiale Team 4:11

17 16 ▼1 Rodríguez Carlos INEOS Grenadiers 4:21

18 18 – Gall Felix Decathlon AG2R La Mondiale Team 4:38

19 21 ▲2 Jegat Jordan Team TotalEnergies 5:09

20 20 – Haig Jack Bahrain – Victorious ,,