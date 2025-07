Classifica Tour de France 2025, quinta tappa: Pogacar in giallo, Vingegaard crolla a cronometro, grande Evenepoel

La cronometro individuale con partenza e arrivo a Caen ha stravolto la classifica generale del Tour de France. I 33 km contro il tempo rappresentavano un crocevia di enorme importanza per le dinamiche della Grande Boucle e i big si sono fronteggiati a viso aperto. I distacchi maturati nella quinta frazione sono stati pesanti e hanno dato una nuova fisionomia alla graduatoria.

Il belga Remco Evenepoel ha vinto la cronometro in maniera maestosa: il Campione Olimpico e del Mondo di questa specialità ha trionfato con un vantaggio di 16 secondi nei confronti dello sloveno Tadej Pogacar, ributtandosi di forza in classifica generale. Il balcanico torna in possesso della maglia gialla e fa doppiamente festa visto che il danese Jonas Vingegaard è colato a picco.

Il grande rivale nella lotta per il successo finale ha pagato un ritardo di ben 1’05” nei confronti del vincitore dell’ultima edizione del Tour de France e di 1’21” da Evenepoel. Pogacar primeggia in classifica con 42” su Evenepoel, 59” sul francese Kevin Vauquelin e 1’13” su Vingegaard, che sarà così chiamato ad attaccare in montagna.

Di seguito la classifica generale del Tour de France al termine della quinta tappa. Domani (giovedì 10 luglio) è prevista la sesta frazione: 201,5 km da Bayeux a Vire Normandie con un finale molto mosso che prevede la Cote de Saint-Michel-de-Montjoie (3,7 km al 4,2% di pendenza media) e la Cote de Vaudry (1200 km al 7,1%, posta a cinque chilometri dal traguardo).

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE (dopo la quinta tappa)

1 Pogačar Tadej UAE Team Emirates – XRG 25 17:22:58

2 Evenepoel Remco Soudal Quick-Step 0:42

3 Vauquelin Kévin Arkéa – B&B Hotels 0:59

4 Vingegaard Jonas Team Visma | Lease a Bike 1:13

5 Jorgenson Matteo Team Visma | Lease a Bike 1:22

6 van der Poel Mathieu Alpecin – Deceuninck 1:28

7 Almeida João UAE Team Emirates – XRG 1:53

8 Roglič Primož Red Bull – BORA – hansgrohe 2:30

9 Lipowitz Florian Red Bull – BORA – hansgrohe 2:31

10 Skjelmose Mattias Lidl – Trek 2:32

11 Onley Oscar Team Picnic PostNL 2:41

12 Paret-Peintre Aurélien Decathlon AG2R La Mondiale Team 3:22

13 Mas Enric Movistar Team 3:29

14 Buitrago Santiago Bahrain – Victorious 3:51

15 Johannessen Tobias Halland Uno-X Mobility 3:52

16 Rodríguez Carlos INEOS Grenadiers 4:04

17 O’Connor Ben Team Jayco AlUla 4:07

18 Gall Felix Decathlon AG2R La Mondiale Team 4:37

19 Cras Steff Team TotalEnergies 4:54

20 Haig Jack Bahrain – Victorious 4:55

21 21 – Jegat Jordan Team TotalEnergies 5:03

22 24 ▲2 Teuns Dylan Cofidis 5:06

23 16 ▼7 Martin Guillaume Groupama – FDJ 5:25

24 27 ▲3 Madouas Valentin Groupama – FDJ 5:34

25 25 – Buchmann Emanuel Cofidis 5:52

26 14 ▼12 Hirschi Marc Tudor Pro Cycling Team 5:59

27 15 ▼12 Blackmore Joseph Israel – Premier Tech ,,

28 18 ▼10 Berckmoes Jenno Lotto 6:16

29 30 ▲1 Narváez Jhonatan UAE Team Emirates – XRG 6:45

30 26 ▼4 Benoot Tiesj Team Visma | Lease a Bike 6:53

31 32 ▲1 Powless Neilson EF Education – EasyPost 7:12

32 36 ▲4 Meurisse Xandro Alpecin – Deceuninck 7:36

33 35 ▲2 Healy Ben EF Education – EasyPost 7:37

34 31 ▼3 Delettre Alexandre Team TotalEnergies 7:49

35 34 ▼1 Aranburu Alex Cofidis 8:21

36 33 ▼3 Kuss SeppTeam Visma | Lease a Bike 8:46

37 40 ▲3 Grégoire Romain Groupama – FDJ 8:53

38 37 ▼1 van Aert Wout Team Visma | Lease a Bike 9:10

39 52 ▲13 Schmid Mauro Team Jayco AlUla 9:33

40 38 ▼2 Tronchon Bastien Decathlon AG2R La Mondiale Team 9:41

41 41 – Barguil Warren Team Picnic PostNL 9:44

42 45 ▲3 Rodríguez Cristián Arkéa – B&B Hotels 9:46

43 39 ▼4 Venturini Clément Arkéa – B&B Hotels 10:05

44 50 ▲6 Thomas Geraint INEOS Grenadiers 10:14

45 44 ▼1 Sweeny Harry EF Education – EasyPost 10:22

46 55 ▲9 Dunbar Eddie Team Jayco AlUla 10:46

47 43 ▼4 Lutsenko Alexey Israel – Premier Tech 10:50

48 51 ▲3 Wellens Tim UAE Team Emirates – XRG 11:02

49 42 ▼7 Andresen Tobias Lund Team Picnic PostNL 11:21

50 47 ▼3 Trentin Matteo Tudor Pro Cycling Team 11:24

51 46 ▼5 Baudin Alex EF Education – EasyPost 11:43

52 54 ▲2 Groves Kaden Alpecin – Deceuninck 11:45

53 49 ▼4 Neilands Krists Israel – Premier Tech 12:19

54 58 ▲4 Eenkhoorn Pascal Soudal Quick-Step 12:43

55 48 ▼7 Velasco Simone XDS Astana Team 12:58

56 59 ▲3 Burgaudeau Mathieu Team TotalEnergies 13:17

57 53 ▼4 Laurance Axel INEOS Grenadiers 13:27

58 56 ▼2 Pacher Quentin Groupama – FDJ 13:35

59 72 ▲13 Foss Tobias INEOS Grenadiers 13:38

60 62 ▲2 Berthet Clément Decathlon AG2R La Mondiale Team 13:56

61 60 ▼1 Izagirre Ion Cofidis 14:18

62 74 ▲12 Oliveira Nelson Movistar Team 14:19

63 57 ▼6 Hoelgaard Markus Uno-X Mobility 14:44

64 66 ▲2 Stuyven Jasper Lidl – Trek 15:09

65 61 ▼4 Wright Fred Bahrain – Victorious 15:10

66 63 ▼3 Coquard Bryan Cofidis 15:26

67 68 ▲1 Touzé Damien Cofidis 15:32

68 64 ▼4 Scotson Callum Decathlon AG2R La Mondiale Team 15:42

69 67 ▼2 Yates Simon Team Visma | Lease a Bike 16:11

70 69 ▼1 Vlasov Aleksandr Red Bull – BORA – hansgrohe 16:17

71 75 ▲4 Alaphilippe Julian Tudor Pro Cycling Team 16:42

72 71 ▼1 Costiou Ewen Arkéa – B&B Hotels 16:49

73 65 ▼8 Van Wilder Ilan Soudal Quick-Step ,,

74 73 ▼1 Skujiņš Toms Lidl – Trek 16:54

75 70 ▼5 Campenaerts Victor Team Visma | Lease a Bike 18:19

76 77 ▲1 Vermeersch Gianni Alpecin – Deceuninck ,,

77 76 ▼1 Barré Louis Intermarché – Wanty 18:24

78 83 ▲5 Asgreen Kasper EF Education – EasyPost 18:26

79 80 ▲1 Naesen Oliver Decathlon AG2R La Mondiale Team 18:35

80 78 ▼2 Louvel Matis Israel – Premier Tech 18:45

81 84 ▲3 Swift Connor INEOS Grenadiers 19:14

82 79 ▼3 Mühlberger Gregor Movistar Team 19:27

83 88 ▲5 Arensman Thymen INEOS Grenadiers ,,

84 106 ▲22 Armirail Bruno Decathlon AG2R La Mondiale Team 20:13

85 81 ▼4 Watson Samuel INEOS Grenadiers 21:04

86 101 ▲15 Gachignard Thomas Team TotalEnergies 21:14

87 85 ▼2 Soler Marc UAE Team Emirates – XRG ,,

88 86 ▼2 Higuita Sergio XDS Astana Team 21:18

89 94 ▲5 Valgren Michael EF Education – EasyPost ,,

90 82 ▼8 Johannessen Anders Halland Uno-X Mobility 21:19

91 87 ▼4 Yates Adam UAE Team Emirates – XRG 21:24

92 93 ▲1 Zimmermann Georg Intermarché – Wanty 21:33

93 102 ▲9 Thomas Benjamin Cofidis 21:50

94 91 ▼3 Simmons Quinn Lidl – Trek 22:04

95 92 ▼3 Moscon Gianni Red Bull – BORA – hansgrohe 22:05

96 90 ▼6 Nys Thibau Lidl – Trek 22:09

97 89 ▼8 Champoussin Clément XDS Astana Team 22:21

98 95 ▼3 Turgis Anthony Team TotalEnergies 22:25

99 110 ▲11 Russo Clément Groupama – FDJ 22:53

100 96 ▼4 Abrahamsen Jonas Uno-X Mobility 22:57

101 104 ▲3 Haller Marco Tudor Pro Cycling Team 23:07

102 98 ▼4 Penhoët Paul Groupama – FDJ 23:10

103 103 – Rutsch Jonas Intermarché – Wanty 23:13

104 105 ▲1 Sivakov Pavel UAE Team Emirates – XRG 23:23

105 100 ▼5 Stannard Robert Bahrain – Victorious 23:43

106 97 ▼9 Teunissen Mike XDS Astana Team 23:46

107 124 ▲17 Politt Nils UAE Team Emirates – XRG ,,

108 99 ▼9 van den Broek Frank Team Picnic PostNL 24:04

109 111 ▲2 Barthe Cyril Groupama – FDJ 24:12

110 137 ▲27 Affini Edoardo Team Visma | Lease a Bike 24:28

111 112 ▲1 van den Berg Marijn EF Education – EasyPost 24:45

112 115 ▲3 Page Hugo Intermarché – Wanty 24:48

113 109 ▼4 Fredheim Stian Uno-X Mobility 24:54

114 107 ▼7 Stewart Jake Israel – Premier Tech 24:59

115 120 ▲5 Girmay Biniam Intermarché – Wanty 6″ 25:15

116 114 ▼2 Milan Jonathan Lidl – Trek 6″ 25:17

117 130 ▲13 Rickaert Jonas Alpecin – Deceuninck 25:22

118 136 ▲18 García Pierna Raúl Arkéa – B&B Hotels 25:30

119 119 – Van Moer Brent Lotto 25:37

120 125 ▲5 Pithie Laurence Red Bull – BORA – hansgrohe 25:49

121 108 ▼13 Bittner Pavel Team Picnic PostNL 25:50

122 113 ▼9 Woods Michael Israel – Premier Tech 25:54

123 126 ▲3 Albanese Vincenzo EF Education – EasyPost 25:57

124 122 ▼2 Mayrhofer Marius Tudor Pro Cycling Team 26:03

125 118 ▼7 Tejada Harold XDS Astana Team ,,

126 121 ▼5 Askey Lewis Groupama – FDJ 26:15

127 117 ▼10 Leknessund Andreas Uno-X Mobility 26:16

128 129 ▲1 Cattaneo Mattia Soudal Quick-Step 26:17

129 116 ▼13 Schachmann Maximilian Soudal Quick-Step 26:25

130 123 ▼7 Mezgec Luka Team Jayco AlUla 26:26

131 127 ▼4 Reinders Elmar Team Jayco AlUla 26:33

132 128 ▼4 Märkl Niklas Team Picnic PostNL 27:08

133 132 ▼1 Capiot Amaury Arkéa – B&B Hotels 27:33

134 135 ▲1 Van Eetvelt Lennert Lotto 27:52

135 131 ▼4 García Cortina Iván Movistar Team 28:13

136 134 ▼2 Renard Alexis Cofidis 28:18

137 140 ▲3 Flynn Sean Team Picnic PostNL 28:56

138 139 ▲1 Braet Vito Intermarché – Wanty 29:00

139 141 ▲2 Le Berre Mathis Arkéa – B&B Hotels 29:35

140 138 ▼2 Mohorič Matej Bahrain – Victorious 29:42

141 142 ▲1 van Dijke Mick Red Bull – BORA – hansgrohe 29:49

142 162 ▲20 Durbridge Luke Team Jayco AlUla 30:17

143 145 ▲2 Naberman Tim Team Picnic PostNL ,,

144 143 ▼1 Groenewegen Dylan Team Jayco AlUla 30:22

145 148 ▲3 Ackermann Pascal Israel – Premier Tech 30:43

146 156 ▲10 Dainese Alberto Tudor Pro Cycling Team 30:49

147 171 ▲24 Plapp Luke Team Jayco AlUla ,,

148 157 ▲9 van Poppel Danny Red Bull – BORA – hansgrohe 30:53

149 151 ▲2 Merlier Tim Soudal Quick-Step 10″ 30:59

150 161 ▲11 Consonni Simone Lidl – Trek 31:07

151 159 ▲8 Drizners Jarrad Lotto 31:10

152 158 ▲6 Boivin Guillaume Israel – Premier Tech ,,

153 147 ▼6 Wærenskjold Søren Uno-X Mobility 4″ ,,

154 155 ▲1 Démare Arnaud Arkéa – B&B Hotels 31:21

155 160 ▲5 Cort Magnus Uno-X Mobility 31:24

156 163 ▲7 Van Lerberghe Bert Soudal Quick-Step 31:26

157 149 ▼8 Sepúlveda Eduardo Lotto 31:39

158 154 ▼4 Lienhard Fabian Tudor Pro Cycling Team 31:47

159 174 ▲15 Romeo Iván Movistar Team ,,

160 152 ▼8 Paret-Peintre Valentin Soudal Quick-Step 32:00

161 150 ▼11 Martinez Lenny Bahrain – Victorious 32:03

162 168 ▲6 Rex Laurenz Intermarché – Wanty 32:04

163 153 ▼10 Bauhaus Phil Bahrain – Victorious 4″ 32:14

164 164 – Ballerini Davide XDS Astana Team 32:31

165 169 ▲4 Verstrynge Emiel Alpecin – Deceuninck 32:40

166 176 ▲10 Castrillo Pablo Movistar Team 32:45

167 146 ▼21 De Lie Arnaud Lotto 32:55

168 165 ▼3 Meeus Jordi Red Bull – BORA – hansgrohe 33:06

169 167 ▼2 Grignard Sébastien Lotto 33:14

170 166 ▼4 Theuns Edward Lidl – Trek 33:39

171 170 ▼1 Gradek Kamil Bahrain – Victorious 34:22

172 173 ▲1 van Sintmaartensdijk Roel Intermarché – Wanty 35:01

173 172 ▼1 Storer Michael Tudor Pro Cycling Team 35:57

174 175 ▲1 Rubio Einer Movistar Team 36:04

175 178 ▲3 Barta Will Movistar Team 37:11

176 177 ▲1 Dillier Silvan Alpecin – Deceuninck 37:38

177 180 ▲3 Vercher MattéoTeam TotalEnergies 38:20

178 179 ▲1 Bol Cees XDS Astana Team 38:38

179 181 ▲2 Fedorov Yevgeniy XDS Astana Team 38:56