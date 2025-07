Classifica Mondiale Superbike 2025: Bulega in testa, Razgatlioglu sempre più vicino

Nicolò Bulega ha chiuso al secondo posto nella gara-1 del GP di Gran Bretagna, tappa del Mondiale Superbike andata in scena sul circuito di Donington. La vittoria, invece, è andata al turco Toprak Razgatlioglu, che si è imposto con enorme disinvoltura infliggendo distacchi pesanti a tutti gli avversari.

Nicolò Bulega è rimasto al comando della classifica generale, ma il turco Toprak Razgatlioglu si è così portato a quattro lunghezze di ritardo dal pilota italiano: saranno questi due atleti a contendersi il titolo iridato in un campionato palpitante. L’anatolico sembra avere una marcia in più in questo momento, ma il nostro portacolori proverà a reagire

CLASSIFICA MONDIALE SUPERBIKE 2025 (dopo gara-1 GP Gran Bretagna)

1 NICOLO’ BULEGA 312

2 TOPRAK RAZGATLIOGLU 308

3 DANILO PETRUCCI 195

4 ALVARO BAUTISTA 172

5 ANDREA LOCATELLI 170

6 XAVI VIERGE 88

7 SAM LOWES 124

8 ALEX LOWES 85

9 IKER LECUONA 84

10 ANDREA IANNONE 74

11 SCOTT REDDING 72

12 REMY GARDNER 69

13 AXEL BASSANI 67

14 MICHAEL VAN DER MARK 65

15 DOMINIQUE AEGERTER 58

16 GARRETT GERLOFF 48

17 YARI MONTELLA 46

18 JONATHAN REA 27

19 RYAN VICKERS 19

20 BAHATTIN SOFUOGLU 13

21 TARRAN MACKENZIE 9

22 TITO RABAT 3

22 MICHAEL RINALDI 4

23 TETSUTA NAGASHIMA 2