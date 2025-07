Classifica Giro d’Italia femminile 2025: Elisa Longo Borghini balza in testa! I distacchi prima dell’ultima tappa

Elisa Longo Borghini è balzata al comando della classifica generale del Giro d’Italia femminile al termine della settima tappa. La capitana della UAE Team ADQ ha tagliato il traguardo di Monte Nerone in seconda posizione con un distacco di 45 secondi dall’australiana Sarah Gigante e ha così indossato la maglia rosa, scavalcando la svizzera Marlen Reusser (oggi quarta a 1’17”).

La nostra portacolori ha meritato la vetta della graduatoria e primeggia con un margine di 22” su Reusser e 1’11” su Gigante alla vigilia dell’ultima tappa, in programma domenica 13 luglio: 134 chilometri da Forlì a Imola, il circuito finale andrà percorso tre volte e prevede le salite di Mazzolano (2,8 km al 5,5% di pendenza media e primi 1700 metri all’8,2%) e Cima Gallisterna (2,7 km al 6,5%). Saranno proprio queste ascese, da ripetere tre volte, a fare la differenza prima dell’arrivo posto all’interno dell’Autodromo.

Elisa Longo Borghini cercherà di difendere la maglia rosa e di vincere il Giro d’Italia per la seconda volta consecutiva. Il percorso è particolarmente congeniale alla piemontese, che però dovrà stare molto attenta all’inventiva di Reusser e a un possibile colpo di mano di Gigante, apparsa molto in forma in salita. Di seguito la classifica generale del Giro d’Italia femminile alla vigilia dell’ultima tappa.

CLASSIFICA GIRO D’ITALIA FEMMINILE 2025 (al termine della settima tappa)

1 2 ▲1 Longo Borghini Elisa UAE Team ADQ 8 12″ 20:56:48

2 1 ▼1 Reusser Marlen Movistar Team 6″ 0:22

3 6 ▲3 Gigante Sarah AG Insurance – Soudal Team 20″ 1:11

4 4 – Rooijakkers Pauliena Fenix-Deceuninck 6″ 2:55

5 7 ▲2 Niedermaier Antonia CANYON//SRAM zondacrypto 3:07

6 3 ▼3 van der Breggen Anna Team SD Worx – Protime 3:46

7 9 ▲2 Holmgren Isabella Lidl – Trek 4″ 3:54

8 10 ▲2 Žigart Urška AG Insurance – Soudal Team 4:32

9 13 ▲4 Malcotti Barbara Human Powered Health 4:44

10 5 ▼5 Aalerud Katrine Uno-X Mobility 5:01

11 11 – van Anrooij Shirin Lidl – Trek 4″ 6:23

12 8 ▼4 Kastelijn Yara Fenix-Deceuninck 6:49

13 19 ▲6 Muzic Évita FDJ – SUEZ 8:27

14 18 ▲4 Casasola Sara Fenix-Deceuninck 9:05

15 17 ▲2 Smulders Silke Liv AlUla Jayco 9:09

16 16 – Chladoňová Viktória Team Visma | Lease a Bike 9:51

17 12 ▼5 Spratt Amanda Lidl – Trek 10:14

18 20 ▲2 Ludwig Cecilie Uttrup CANYON//SRAM zondacrypto 10:53

19 15 ▼4 Moolman Ashleigh AG Insurance – Soudal Team 11:10

20 22 ▲2 Stiasny Petra Roland 11:36